Črpanja plina v Petišovcih: upravno sodišče pritrdilo Arsu

Ascent Resources je javnost v torek obvestil, da je slovensko upravno sodišče sprejelo odločitev glede pritožbe Geoenerga na odločitev Agenciji RS za okolje (Arso). Agencija je marca lani odločila, da je treba za nameravano črpanje plina s stimulacijo vrtin izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, junija lani je temu pritrdilo tudi okoljsko ministrstvo. Geoenergo se je zato obrnil na upravno sodišče, ki pa je prav tako pritrdilo, da je presojo vplivov treba izvesti.

Britanci so ob tem dodali, da so že začeli priprave na postopek ugotavljanja vplivov na okolje, hkrati pa izdelujejo načrt razvoja plinskega polja in stimulacije vrtin.

Odločitev upravnega sodišča pa bo, kot so zapisali, skupaj z drugimi državnimi odločitvami predstavljala "pomemben dokaz" v tožbi, ki jo proti državi še naprej namerava sprožiti Ascent.

Ascent in Geoenergo si za dovoljenje za stimulacijo vrtin PG-10 in PG-11A prizadevata že od maja 2017

Državo želita partnerja tožiti zaradi dolgotrajnih postopkov oz. neupoštevanja mednarodne zakonodaje.

Prejšnji teden je sicer Ascent Resources vlagateljem sporočil, da bo vztrajal pri načrtu pridobivanja plina v Petišovcih s stimulacijo vrtin. Do konca leta pričakuje pridobitev potrebnih dovoljenj. Koncern je takrat med drugim izpostavil menjavo slovenske vlade in izrazil "vse večje zaupanje v možnost, da bo projekt prejel potrebna dovoljenja".