OZS ob napovedi obvezne božičnice grozi z izstopom iz socialnega dialoga

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar meni, da je načrt premierja Roberta Goloba v zvezi z obvezno božičnico lažna obljuba. Da bi božičnico lahko dobili že decembra letos, je skregano z zdravo pametjo, je na novinarski konferenci v okviru sejma Mos v Celju še dejal Cvar in zagrozil z izstopom OZS iz socialnega dialoga.

Božičnica v Sloveniji ne more biti obvezna, izplačilo vsem enostavno ni mogoče, zlasti ne v višini polovične minimalne plače, kot je predlagala vlada, meni predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Blaž Cvar. Izvozna podjetja namreč opozarjajo na izredno težke razmere na trgih, zato si božičnice ne morejo privoščiti, trdi.

Glede na to, da je v državnem proračunu primanjkljaj v višini 1,6 milijarde evrov, se Cvar sprašuje, kje bo vlada našla denar za izplačilo božičnice. Česa takega si po njegovih besedah ne bi smel privoščiti noben predsednik vlade. Si bo pa zdravi del gospodarstva vedno prizadeval, da nagradi zaposlene, je dejal. Način, kako je Robert Golob napovedal načrte vlade v zvezi z božičnico, je Cvar označil za še eno kršitev pravil Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Če se bo takšna praksa nadaljevala, bo OZS izstopila iz socialnega dialoga, je posvaril.

Blaž Cvar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Podpredsednik OZS Peter Pišek pa je na današnji novinarski konferenci dejal, da so že v preteklosti izplačevali božičnice in jih bodo tudi v prihodnosti, ko bo to država omogočila s svojo davčno politiko. "Božičnica mora biti neobvezna in limitirana navzgor, ne pa navzdol," meni.