Da bi 300 evrov ostalo v denarnici

Čeprav so bile nalepke moteč element na vetrobranskem steklu, vozniki pa so preklinjali predvsem ob njihovem odstranjevanju, ki so ga pogosto zaznamovali nadležno praskanje s strgalom in ostanki lepila, številni trdijo, da so bile precej bolj pregledne, saj so tako vedeli, kdaj potečejo, ker so jo imeli ves čas pred očmi. Pri nakupu letne elektronske vinjete pa so velikokrat preprosto pozabili, kateri dan so jo kupili in kdaj bo torej čas, da potrebujejo novo.