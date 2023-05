Da bodo gostje v restavracijah vedeli, kakšno meso imajo na krožniku

Kampanjo Vprašajte za meso izbrana kakovost – Slovenija, je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo skupaj s slovenskimi rejci in predelovalci mesa. Kot so pojasnili, želijo z njo spodbuditi goste gostinskih obratov, da povprašajo o izvoru mesa in da pri naročanju jedi izberejo slovensko meso.

Da bi pridobilo pravico do označbe, mora meso zadostiti strogim pogojem v celotni verigi. Živali morajo biti rojene, rejene in predelane v Sloveniji, krmljene s kakovostno krmo, celoten proces zakola in predelave pa je popolnoma ločen od ostalega mesa ter zagotavlja 100-odstotno sledljivost, so pojasnili na ministrstvu.

Nujnost krepitve kratkih dobavnih verig

"Označevanje mesa izbrane kakovosti je za gostince lahko precejšnja konkurenčna prednost, za mesno-predelovalno verigo pa korak k dodatni utrditvi," je prepričana generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo na ministrstvu Ana Le Marechal Kolar. "Nenazadnje se poveča tudi odgovornost do okolja," je dodala.

Generalna sekretarka Gospodarskega interesnega združenja (GIZ) mesne industrije Ana Ahčin je posebej poudarila nujnost krepitve kratkih dobavnih verig in promocije mesa z znakom izbrana kakovost – Slovenija. Izpostavila je ekonomsko-socialni vidik lokalne hrane tudi v gostinstvu "saj je Slovenija nenazadnje prepoznana kot gastronomska regija".

Na ministrstvu so ob tem poudarili, da so označevalci za ponudnike mesa iz sheme izbrana kakovost šele prvi, a pomembni korak: "Prepoznavnost sheme izbrana kakovost in pomembnost izbiranja domačega mesa bomo jeseni nadaljevali z novimi aktivnostmi," so napovedali.