Dacia za proizvodnjo novega električnega avtomobila izbrala Revoz

Dacia v segmentu manjših električnih vozil, namenjenih predvsem uporabi v mestnem okolju, že ponuja model Spring. Ta je nastal na stari zasnovi, izdelujejo pa ga na Kitajskem. Nov model v tem segmentu bodo razvili samostojno na osnovi novega električnega twinga. Podrobnosti sicer še niso znane.

Cena bo po napovedih Dacie nižja od 18.000 evrov, kar naj bi bil odgovor na naraščajočo kitajsko konkurenco. Več tamkajšnjih avtomobilskih proizvajalcev je namreč napovedalo majhne električne avtomobile, precej cenejše od evropskih.

Renault je Revozu že zaupal proizvodnjo novega električnega twinga, kar je sprožilo govorice, da bi lahko v tej novomeški tovarni izdelovali tudi električne avtomobile istega ali podobnega razreda znamk Dacia in Nissan. Dacia je namreč del Renaultove skupine, z japonskim Nissanom pa je francoski avtomobilski proizvajalec v strateškem partnerstvu.

Govorice glede Dacie so zdaj potrjene, ni pa še znano, ali bo v Revozu na začetku leta 2027 res stekla tudi proizvodnja Nissanovega malega električnega mestnega avtomobila Pixo. Tudi ta naj bi namreč nastal na osnovi novega električnega twinga.

Država bo za proizvodnjo Revozu, ki po izteku proizvodnje twinga in trenutne generacije njegove električne različice sestavlja le peto generacijo modela Clio, primaknila do 40 milijonov evrov, je pred časom napovedal gospodarski minister Matjaž Han. Glede na to, da lahko vlada po zakonu subvencionira od 10 do 30 odstotkov naložbe nekega podjetja, je skupna višina Renaultove naložbe tako ocenjena na od 120 do 400 milijonov evrov.