Daimler bi lahko odpustil tudi do 30.000 ljudi

O morebitnih odpuščanjih v koncernu je govora že nekaj časa, zdaj pa nemški Manager Magazin poroča, da bi lahko delo izgubilo kar 30.000 ljudi.

Če se bodo črne napovedi uresničile, bodo to eno največjih odpuščanj v zgodovini koncerna. Vir informacij naj bi bila sicer oseba blizu vodstva družbe, ki jo vodi Ola Källenius.

Še posebej naj bi bila po poročanju nemških medijev v nevarnosti delovna mesta v Mehiki, Braziliji, Južni Afriki - poleg tega naj bi odpuščali tudi na sedežu podjetja v nemškem Stuttgartu.

Avtomobilski gigant je sicer že konec leta 2019 napovedal program transformiranja podjetja, je pa bilo takrat govora o črtanju "le" 10.000 delovnih mest.

Številni analitiki sicer menijo, da je novi koronavirus le še pospešil vrtiljak težav, na katerem se je znašla globalna avtomobilska industrija. "Tudi brez pandemije novega koronavirusa je jasno, da se je povpraševanje po novih avtomobilih zmanjšalo. Po eni strani se populacija krči, po drugi strani avtomobili med mladimi niso več takšen statusni simbol, kot so bili nekoč. Poleg tega je razvoj tehnologije povečal priljubljenost drugih načinov mobilnosti – na primer souporabo avtomobilov. Zato je precej jasno, da se številke prodanih avtomobilov ne bodo več približale tistim, ki smo jih videli v preteklosti in bodo še padale," je v pogovoru za naš portal pred časom ocenil nemški strokovnjak Oliver Falck. Težave proizvajalcev sicer vplivajo tudi na dobavitelje - med katerimi so številna naša podjetja.