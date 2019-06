Dan na strogo nadzorovanem območju Luke Koper

Tako kot delo, ki v pristanišču poteka 24 ur na dan in 365 dni v letu, se v vsakem trenutku izvaja tudi nadzor. V stavbi uprave nas je sprejela Tatjana Jazbec s področja odnosov z javnostmi in nas vodila po pristanišču. Oba. Gibanje je namreč omejeno, zato je moral fotograf prisostvovati pogovorom z vodjami oddelkov, novinar pa pri fotografiranju delovnih procesov v pristanišču. Delavci so bili oddaljeni od objektiva in pogovora, ujeti v naporno in nevarno delo nakladanja in razkladanja ladijskega tovora. So pa bili zato toliko bolj zgovorni operativni vodje, ki so prijazno sprejeli ekipo portala 24ur.com in nam predstavili dan v življenju enega najpomembnejših pristanišč v severnem Jadranu.

Delniška družba Luka Koper v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujejo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev. Tako imajo v Luki tudi avtoservis. Kot pove Robert Jerman, operativni vodja na terminalu za avtomobile, izvajajo dodatna dela na avtomobilih, kot so popravila in pranja, ki se izvajajo na dveh pralnih linijah."V interesu nam je opravljati dodatna dela pri vsakem blagu, saj s tem razširiš ponudbo in zadržiš nekatere kupce tvoje storitve," ob tem doda Tatjana Jazbec.

Luka Koper deluje od ustanovitve podjetja pristanišča Koper leta 1957. 63 let pozneje se koprsko pristanišče razteza na 280 hektarjih površin. Na 3,4 kilometra operativne obale je 26 ladijskih privezov, na območju pristanišča 35 kilometrov železniških tirov ter 70 kilometrov cest. Na privezih lahko sprejmejo 15 do 16 ladij, transportni pretok pa je približno 1000 tovornjakov in 1000 vagonov dnevno. Ob tem je zelo intenziven interni promet v pristanišču, od katerega je tudi odvisna dnevna produkcija Luke Koper. Tkivo, ki poganja velikanski aparat – čeprav v Luki ponavljajo, da gre za majhno pristanišče v svetovnem in evropskem merilu – je 1.427 zaposlenih v delniški družbi oziroma 1.581 v celotni skupini Luka Koper.

Prihod ladij

Kako obsežen proces je prihod ladje in delo natovarjanja in raztovarjanja ladje, opisuje postopek, skozi katerega so nas sprehodili sogovorniki. Do prenove komunikacijskih procesov, ki se izvajajo v okviru državnega projekta za vzpostavitev enotnega okna v pomorskem prometu, je treba prihod ladje v koprsko pristanišče najaviti Luki Koper, d. d., Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (URSP), Finančni upravi (carina) in policiji.

Plan privezov in plan pilotaže pripravlja področje operative. Najava ladje Luki Koper se opravi elektronsko, in sicer najmanj 7, 3 in 2 dni pred prihodom v pristanišče. Ladja mora potrditi predviden časa prihoda 24 ur prej. Najavljanje prihoda ladje vključuje tudi obveščanje Finančne uprave oz. carine, kateri je treba posredovati vstopno skupno deklaracijo, prihodni ladijski manifest in obvestilo o prispetju.