Nova izplačila za subvencioniranje čakanja na delo in nadomestil zaradi karantene

Od 10,6 milijona evrov bodo za ukrep čakanja na delo nakazali 1,7 milijona evrov, za ukrep skrajšanega polnega delovnega časa 8,8 milijona evrov in za ukrep karantene 83.668 evrov, so sporočili z zavoda.

Od marca do konca oktobra so izvedli 50 izplačil v skupni vrednosti 312,57 milijona evrov, namenjenih ukrepom čakanja na delo, karantene, skrajšanja delovnega časa in začasnega denarnega nadomestila.