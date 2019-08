Dars 55 mio evrov razporedil v rezerve in podelil razrešnico nadzornikom

A kot je razvidno iz sklepov skupščine, objavljenih prek spletnih strani Ljubljanske borze, se to danes kljub drugačnim pričakovanjem ni zgodilo. Za imenovanje novih nadzornikov bo tako treba v kratkem sklicati še eno skupščino - aktualnim nadzornikom se mandat izteče že 11. septembra.

Kdo so novi kandidati za nadzornike, ni znano, se pa omenja kar nekaj neuradnih imen.

PolegMarjana Mačkoška v nadzornem svetu Darsa sedijo še Miha Juhartkot namestnik predsednika nadzornikov, Tatjana ColnarinIgor Pirnat, zaposlene pa v nadzornem svetu zastopataDarko Kodrič inMartin Stožir.

Po pisanju spletnihFinanc se politika glede novih članov nadzornega sveta Darsa še ni uspela uskladiti. V teh dneh se je v javnosti ugibalo o imenih, ki bi utegnili zasesti stolček v nadzornem svetu državnega upravljalca avtocest - omenjala sta se upokojena bančnica Cvetka Selšekter nekdanji finančni minister in nekdanji prvi mož Save Re Zvonko Ivanušič, spletne Finance pa danes omenjajo še Gorana Brankoviča, nekdanjega prvega moža Slovenskih železnic.

V javnosti se sicer vrstijo ugibanja o možni zamenjavi predsednika uprave Darsa Tomaža Vidica. Koliko je na tem, bodo pokazala ravnanja novih nadzornikov. Dars sicer posluje dobro - lani je okrepil tako prihodke kot dobiček, enak trend se nadaljuje tudi letos. V prvem polletju je družba ustvarila 78 milijonov evrov čistega dobička, kar je petino več kot v enakem obdobju lani, prihodki pa so bili višji za 11 odstotkov in so nanesli 251 milijonov evrov.

S težavami se sicer Dars srečuje pri oddaji nekaterih javnih naročil, najbolj pereča je trenutno zgodba z izgradnjo druge cevi predora Karavanke.