Dars bo za gradnjo karavanškega predora moral izbrati dražjega ponudnika

Kot je znano, so se na izbiro turškega podjetja poleti pritožili trije neizbrani ponudniki, in sicer novogoriški Kolektor CPG, sarajevski Euro-asfalt in kranjska Gorenjska gradbena družba skupaj z Metrostavom iz Prage. Državna revizijska komisije je vse tri zahtevke za revizijo združila v en revizijski postopek, v katerem je ugodila pritožnikom.

Zakonski rok za novo odločitev je 90 dni. Strokovna komisija se bo sedaj morala najprej sestati in glede na obrazložitev državne revizijske komisije odločiti, kako naprej. 90 dni je skrajni rok, zato na Darsu računajo, da bi do odločitve lahko prišli prej. Seveda pa je tudi v primeru oddaje javnega naročila drugemu ponudniku znova možna pritožba.

Je pa odločitev državne revizijske komisije dokončna, saj po slovenski zakonodaji nanjo ni možna pritožba. Dars bo tako moral odločati med preostalimi ponudbami za izgradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke, ki pa so bistveno dražje, so pojasnili v družbi za avtoceste.

Darsu po izločitvi ponudbe turškega podjetja ostaja na izbiro osem ponudb, vendar je bila ponudba podjetja Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret v višini 89,3 milijona evrov brez DDV daleč najcenejša. Naslednjo najugodnejšo ponudbo je podala Gorenjska gradbena družba v sodelovanju s češkim Metrostavom za 104,4 milijona evrov.

Sarajevski Euroasfalt s Cestnim podjetjem Ptuj je ponudil izgradnjo predora za 106,3 milijona evrov, Kolektor CGP z Rikom in turškim Yapi Merkezijem za 109,4 milijona, Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto za 114,8 milijona, grški J&P Avax za 115 milijonov, italijanski Astaldi s partnerjema Cipa in GIC gradnje za 117,5 milijona evrov, GH Holding v sodelovanju z avstrijskim Hochtiefom za 118,6 milijona ter Pomgrad v konzorciju z Marti Avstrija in Marti Švica za kar 140,3 milijona evrov. Vse ponudbe so še brez DDV.

Rok za zbiranje ponudb je sicer potekel marca, Dars je odločitev o izbranem ponudniku sprejel v začetku avgusta, še pred koncem avgusta pa je bilo jasno, da bo začetek gradnje zamaknil revizijski postopek. Po odločitvi komisije je sedaj nemogoče napovedati, kdaj bo izvajalec za gradnjo na slovenski strani predora pravnomočno izbran, medtem ko je na avstrijski strani predora septembra že stekla gradnja.