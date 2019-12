Gradbena dela naj bi stekla marca, Avstrijci pa celo prehitevajo svoj načrt

Še vsaj naslednjih pet let bodo kolone pred karavanškim predorom. Pravzaprav bodo po napovedih Darsa zaradi vedno bolj gostega prometa iz leta v leto hujše. Leta 2024 oz. najkasneje 2025 bi takšne kolone, če bo pri gradnji druge cevi karavanškega predora šlo vse po načrtih, lahko skoraj izginile.

"Se vidimo pri podpisu pogodbe," so na začetku meseca obljubili pri turškem podjetju Cengiz, kjer jim po odločitvi nadzornikov Darsa očitno nič več ne more odnesti skoraj 100 milijonskega posla. Glavni konkurenti, konzorcij Kolektor CGP, so namreč napovedali, da se na odločitev ne bodo več pritožili.