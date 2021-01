Dars naj bi za vzpostavitev e-vinjete izbral slovaški Skytoll

Dars je razpis, s katerim je iskal ponudnika za vzpostavitev in delovanje sistema e-vinjete, objavil 4. septembra 2020. Najcenejšo ponudbo v višini 14 milijonov evrov je oddal Iskratel, Skytoll bi za izvedbo storitve zaračunal 15,7 milijona evrov, najvišja pa je ponudba konzorcija slovenskih podjetij z avstrijskim Kapschem, in sicer v višini 33,4 milijona evrov.

Spomnimo: očitki o referencah in ceni

Skytoll se je soočal z očitki in dvomi o ceni in referencah, ki so jih navedli v svoji ponudbi na razpis. Te so v družbi zavrnili: "Družba SkyToll je v svoji ponudbi kot končno ceno navedla ceno 15,7 milijona evrov in obenem priložila ustrezne reference v povezavi s sistemom, ki ga je vzpostavila za slovaško nacionalno avtocestno družbo. Poleg tega ima družba SkyToll izkušnje s pobiranjem cestnin tudi na Češkem, kjer so se zaradi uporabe cestninskega sistema družbe SkyToll operativni stroški pobiranja cestnin znižali za kar dve tretjini, ob hkratnem petodstotnem povišanju cestninskih prihodkov v lanskem letu," so zapisali.