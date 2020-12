Med največjimi projekti Darsa začetek gradnje druge cevi karavanškega predora

Kot so spomnili na Darsu, sta bila letos največja projekta zagotovo začetek gradnje druge cevi avtocestnega predora Karavanke, ki so ga začeli graditi marca, ter začetek izgradnje hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na tretji razvojni osi, kjer so oktobra simbolično tudi zasadil prvo lopato.

"V letu 2020 smo obnovili skupno nekaj več kot 52 kilometrov smernih vozišč avtocest in hitrih cest. Na vipavski hitri cesti je zaključena obsežnejša obnova vozišča. Obnovljenih je bilo skupno 12 kilometrov smernih vozišč hitre ceste med Selom in Vogrskim ter priključek Vogrsko. V poletnih mesecih je bila obnovljena zahodna cev predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici," so našteli letošnje dosežke.

Kot so izpostavili, z obnovitvenimi deli podaljšujejo življenjsko dobo infrastrukture ter izboljšujejo pretočnost in prometno varnost. V prvem valu epidemije med marcem in majem se je obseg vzdrževalnih del povečal več kot trikrat v primerjavi z enakim obdobjem lani, vzdrževalna dela pa so se nadaljevala tudi poleti in jeseni v obdobju novega vala epidemije.