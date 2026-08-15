Dars z novim vodstvom

A po pisanju portala Necenzurirano naj bi bil najbolj resen kandidat za prvega moža Darsa s polnim mandatom trenutno Peter Drobež.
Ribič, ki je eden od vplivnejših članov Gibanja Svoboda in je vodenje Darsa prevzel novembra 2024, je po nastopu nove vlade Janeza Janše z nadzorniki sklenil sporazum o prenehanju funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov.
Naloge predsednika uprave je opravljal do danes, ko na njegovo mesto kot v. d. prihaja Anton Guzej, v javnosti najbolj znan kot nekdanji generalni direktor RTV Slovenija, in sicer v obdobju prve Janševe vlade oz. med letoma 2006 in 2010.
Obenem je bil na svoji karierni poti še generalni direktor Krekove banke in podjetja Avto Celje, pa tudi svetovalec poslovodstva Pošta Slovenije in izvršni direktor za komercialo nekdanje Nove KBM. Na čelo Darsa prihaja iz vrst nadzornikov upravljavca avtocest, funkcija člana nadzornega sveta mu bo v času vodenja podjetja mirovala.
Kot je pred dnevi poročal portal Necenzurirano, pa praktično ni možnosti, da bi leta 1952 rojeni Guzej na čelu Darsa ostal dlje časa. Po neuradnih informacijah portala je trenutno prvi kandidat za ta položaj Peter Drobež, nekdanji dolgoletni menedžer v podjetju Frutarom Etol, zdaj imenovanem Tastepoint, trenutno pa največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavours, ki so ga ustanovili vodilni kadri iz nekdanjega Etola in ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo arom.
Drobež je bil v letu 2022 nekaj manj kot pol leta tudi član uprave Slovenskega državnega holdinga, a je po nastopu vlade Roberta Goloba odstopil.
Drobež naj bi po pisanju Necenzurirano na čelo Darsa prišel v kvoti največje koalicijske stranke SDS, čeprav resor infrastrukture kot minister vodi predsednik NSi Jernej Vrtovec in čeprav so Dars v preteklosti vodili predvsem kadri iz kvote krščanskih demokratov in Slovenske ljudske stranke.
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