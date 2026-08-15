Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Dars z novim vodstvom

Ljubljana , 15. 08. 2026 09.13 pred 2 urama 2 min branja 14

Avtor:
A.K. STA
Andrej Ribič

Na čelu Darsa prihaja do menjave. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča s položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest bo vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej.

A po pisanju portala Necenzurirano naj bi bil najbolj resen kandidat za prvega moža Darsa s polnim mandatom trenutno Peter Drobež.

Ribič, ki je eden od vplivnejših članov Gibanja Svoboda in je vodenje Darsa prevzel novembra 2024, je po nastopu nove vlade Janeza Janše z nadzorniki sklenil sporazum o prenehanju funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov.

Naloge predsednika uprave je opravljal do danes, ko na njegovo mesto kot v. d. prihaja Anton Guzej, v javnosti najbolj znan kot nekdanji generalni direktor RTV Slovenija, in sicer v obdobju prve Janševe vlade oz. med letoma 2006 in 2010.

Nova poslovna stavba Darsa
Nova poslovna stavba Darsa
FOTO: Bobo

Obenem je bil na svoji karierni poti še generalni direktor Krekove banke in podjetja Avto Celje, pa tudi svetovalec poslovodstva Pošta Slovenije in izvršni direktor za komercialo nekdanje Nove KBM. Na čelo Darsa prihaja iz vrst nadzornikov upravljavca avtocest, funkcija člana nadzornega sveta mu bo v času vodenja podjetja mirovala.

Kot je pred dnevi poročal portal Necenzurirano, pa praktično ni možnosti, da bi leta 1952 rojeni Guzej na čelu Darsa ostal dlje časa. Po neuradnih informacijah portala je trenutno prvi kandidat za ta položaj Peter Drobež, nekdanji dolgoletni menedžer v podjetju Frutarom Etol, zdaj imenovanem Tastepoint, trenutno pa največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavours, ki so ga ustanovili vodilni kadri iz nekdanjega Etola in ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo arom.

Drobež je bil v letu 2022 nekaj manj kot pol leta tudi član uprave Slovenskega državnega holdinga, a je po nastopu vlade Roberta Goloba odstopil.

Drobež naj bi po pisanju Necenzurirano na čelo Darsa prišel v kvoti največje koalicijske stranke SDS, čeprav resor infrastrukture kot minister vodi predsednik NSi Jernej Vrtovec in čeprav so Dars v preteklosti vodili predvsem kadri iz kvote krščanskih demokratov in Slovenske ljudske stranke.

dars vodstvo

Zaradi ugodnejših razmer krška nuklearka v postopno povečevanje moči

24ur.com Vodstvo Darsa bo začasno prevzel nekdanji direktor RTV-ja
24ur.com Hajdinjak ostaja predsednik Darsa, novi član uprave tudi Andrej Ribič
24ur.com Hevka ni več nadzornik Darsa, kmalu naj bi odšel tudi Hajdinjak
24ur.com Petro Grah Lazar je zamenjal Boštjan Mlačnik
24ur.com Andrej Ribič ostaja na čelu Darsa
24ur.com Jelenič odstopil
24ur.com Kadrovski premiki na obrambnem ministrstvu
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Reši se kdor se more
15. 08. 2026 11.21
Čudno, da niso na čelo DARSa postavili Draganovića. Mislim, ne bi se bilo za čuditi.
Odgovori
+1
1 0
BrkoBrki?
15. 08. 2026 11.06
G.Guzej je star 74 let in takšna oseba ne glede na kompetence (jaz sicer mislim, da jih tudi slučajno nima) bi po vseh pravilih moral biti v pokoju, ne pa da odžira položaje mlajšim in sposobnejšim od sebe
Odgovori
+4
4 0
Potouceni kramoh
15. 08. 2026 11.13
Povsod kamor kol pogledaš samo stari prdci.Če se motim sem lahk takoj Janez Janša.
Odgovori
+2
2 0
Albert Konečnik
15. 08. 2026 10.49
SDS malha je prazna, jo bo treba napolniti, pa še kak privat žep zraven. Vedno enako (pri vseh strankah)!!!
Odgovori
+0
1 1
Kostorog
15. 08. 2026 10.47
Še en desničar usposobljen za molzenje denarja.
Odgovori
+2
3 1
jank
15. 08. 2026 10.47
Pa saj ti niso normalni! Na tako odgovorno delavno mesto postavijo Guzeja, 74 letnega penzića, ki se kot vodilni nima z ničemer za pohvaliti, še najbolj se ga spomnimo kot popolnoma nesposobnega direktorja RTV. Pa podobne starce so nastavili še marsikje na druge vodilne funkcije, npr. na vodje upravnih enot. Ali res ti desničarji nimajo nekih bolj sposobnih od teh starih nesposobnih prdecev? Kako bodo ti gonila razvoja, če so bili v penziji in tako izven toka dogajanj.
Odgovori
+2
3 1
Potouceni kramoh
15. 08. 2026 10.34
Anton Guzej se spozna na vse RTV,Dars...Zdaj ko bo prevzel krmilo bodo zastoji še večji in kolone še daljše.Vrtovec bo paradiral od veselja.
Odgovori
+4
5 1
bandit1
15. 08. 2026 10.33
A ni prišel nazaj Hladinjak? Saj je lahko minister za obrambo in šef DARS-a.
Odgovori
+3
4 1
Dragica Cegler
15. 08. 2026 10.26
natmat in iz katerega so se 4 leta napajali levaki.Kaj si hotel povedati s tem.
Odgovori
-3
1 4
natmat
15. 08. 2026 10.07
Še eno korito iz katerega se bodo napajali desničarji...
Odgovori
+7
10 3
2fast4
15. 08. 2026 10.05
To si deljio službe sem ter tja, kot bi metal žogo na koš... spravijo vse na kant, potem pa vsi nedolžni kot ovčke... vmes si izplačajo visoke plače, nagrade in karavana gre dalje. Sedijo v klimatizirani pisarni v udobnem sedežu z ritualom jutranje kavice... mr sh na teren...
Odgovori
+8
8 0
nikoli za desne
15. 08. 2026 09.30
se pravi da bo ivan prevzel bazem iz katerega bo bo obilno zajemal !
Odgovori
+7
11 4
boslo
15. 08. 2026 10.12
Seveda, takšno prakso poznamo vsaj 80 let
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Najpomembnejša vloga njenega življenja: Salma Hayek je postala babica
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
zadovoljna
Portal
Imate močnejša stegna? Te poletne hlače in krila so ustvarjena za vas
Ni pričakovala, da se bo končalo tako: zdaj je spregovorila o boleči ločitvi
Ni pričakovala, da se bo končalo tako: zdaj je spregovorila o boleči ločitvi
Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse
Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
vizita
Portal
Bolečina, ki se iz križa širi po nogi: to so značilni znaki išiasa
Ste že slišali za 'svetopisemsko dieto'?
Ste že slišali za 'svetopisemsko dieto'?
Katera živila so 'usodna' za trebušno slinavko: preprosta pravila za zdravo prebavo po 50. letu
Katera živila so 'usodna' za trebušno slinavko: preprosta pravila za zdravo prebavo po 50. letu
Preproste navade za močno srce in dolgo življenje
Preproste navade za močno srce in dolgo življenje
cekin
Portal
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Največji statusni simbol generacije Z je nekaj, česar starejši pogosto ne razumejo
Največji statusni simbol generacije Z je nekaj, česar starejši pogosto ne razumejo
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
moskisvet
Portal
Cristiano Ronaldo pokazal svoje igrače: v garaži ima skoraj 26 milijonov evrov
Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice
Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice
Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap
Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
dominvrt
Portal
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Nimate vrta? Nič hudega – borovnice lahko uspešno gojite kar v loncu
Nimate vrta? Nič hudega – borovnice lahko uspešno gojite kar v loncu
Kdaj in zakaj kopati mačko: nasveti veterinarjev za varno nego
Kdaj in zakaj kopati mačko: nasveti veterinarjev za varno nego
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
okusno
Portal
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
voyo
Portal
Kečap Džezve i Mare
Notting Hill
Notting Hill
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Spuži na suhem
Spuži na suhem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897