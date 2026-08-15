Dars z novim vodstvom

A po pisanju portala Necenzurirano naj bi bil najbolj resen kandidat za prvega moža Darsa s polnim mandatom trenutno Peter Drobež.

Ribič, ki je eden od vplivnejših članov Gibanja Svoboda in je vodenje Darsa prevzel novembra 2024, je po nastopu nove vlade Janeza Janše z nadzorniki sklenil sporazum o prenehanju funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov.

Naloge predsednika uprave je opravljal do danes, ko na njegovo mesto kot v. d. prihaja Anton Guzej, v javnosti najbolj znan kot nekdanji generalni direktor RTV Slovenija, in sicer v obdobju prve Janševe vlade oz. med letoma 2006 in 2010.