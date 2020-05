Davčna amnestija za vse tiste, ki ne morejo dokazati izvora svojega denarja?

Zakaj tak predlog v času krize koronavirusa, je za oddajo 24UR ZVEČER razložil idejni oče Ivan Simič. "Vedno razmišljam, kje bi se še dalo dobiti davčne vire, da se ne bi dodatno povečevali davki. Tako sem lani novembra v reviji Denar objavil članek, a potem ni bilo nobenega odziva, letos pa je prišla koronakriza. Videlo se je, da se bo zgodil velik izpad dohodkov."

Simič dodaja, da je večkrat razmišljal, kako bi tiste, ki imajo denar v tujini, na nek način pritegnili, da ta denar prinesejo v Slovenijo. Amnestijo je na primer večkrat imela Italija, mislim da tudi ZDA, dodaja. V Sloveniji vidi težave predvsem v nasprotovanju politike.

Kako bi bila videti ta davčna amnestija? "Kot sem si jaz zamislil–na bankah bi bila možnost, da se ta denar položi na račun. Ko ga položiš na račun, mora banka poročati Uradu za preprečevanje pranja denarja in Finančni upravi, in tudi zavezanec sam, tisti, ki bi ta denar legaliziral, bi ga prijavil Finančni upravi in potem bi od tega zneska, ki bi ga nakazal iz tujine ali položil na račun, plačal davek. Predlagal sem 15-odstotno stopnjo, 50 odstotkov tega denarja pa bi moral vezati za pet let v nek državni holding."

Koliko denarja bi po mnenju Simiča priteklo v proračun? Pravi, da je pred leti strokovnjak iz ZDA, ki je predaval v Državnem svetu govoril o 50 milijardah, sam pa "teh 50 milijard prav gotovo ne vidim". "Ocenjujem, da tega denarja ne more biti več kot 20 milijard. Če bi prijavili deset odstotkov, gre za dve milijardi prijavljenega denarja. Po 15-odstotni stopnji je tukaj davka 300 milijonov, ena milijarda bi šla v nek holding, ki bi denar porabljal za investicije, ki jih danes ne moremo delati, ker nimamo dovolj denarja. Oni bi bili delničarji, imeli bi denar."

Predlog bo zagotovo sprožil številne polemike, ne zgolj med politiko, tudi med navadnimi državljani, ki menijo – zakaj bi legalizirali denar, do katerega so posamezniki prišli na nelegalen način."Se popolnoma strinjam, ljudje tako razmišljajo. Zame je pomembno, da pride denar v proračun in da z novimi davki ne obremenjujemo prebivalcev Slovenije. Sem zagovornik nizkih davkov, zato pa je treba dobiti denar nekje drugje," na to odgovarja Simič.