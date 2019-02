Davčna reforma: kdo bo pridobil in kdo izgubil?

Še večje razlike bodo pri dodatkih. Če imate radodarnega delodajalca, bo že letos lahko višji tudi regres, saj do višine povprečne bruto plače ne bo treba plačati ne dohodnine ne prispevkov za socialno varnost. Če bo torej podjetje plačalo 1.692 evrov regresa, bo zaposleni dobil natanko toliko, niti evra manj.

Naslednji ukrep je razbremenitev dela plače iz poslovne uspešnosti. Tu se dodatno poveča neto razpoložljivi dohodek zaposlenih, recimo pri izplačilu dela plače iz naslova poslovne uspešnosti v višini 2400 evrih to pomeni razbremenitev za okoli 560 evrov letno.

In še: državni proračun od nagrad v višini do 150 odstotkov povprečne plače ne bo imel nič. Kar pomeni predvsem to, ker da zaradi lepe božičnice in regresa ne morete priti v višji dohodninski razred.

Ukrepi na strani kapitala

Vlada predvideva spremembe v obdavčitvi dohodkov iz kapitala:

- zvišala se bo stopnja za dohodke, ki so danes obdavčeni (cedularno gre za dobičke iz kapitala, obresti in dividende iz 25 odstotkov se bo povišal na 30 odstotkov),

- uvedba minimalne obdavčitve, ki bo sedaj 5-odstotna (s tem bo država obremenila tiste zavezance, ki so danes plačevali zelo malo ali pa nekatera podjetja celo nič),

- zvišanje nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb.

Na finančnem ministrstvu so izračunali, da bo država pobrala za 270 milijonov evrov manj dajatev.

Nekaj, približno 160 milijonov, jih bo nadomestila z bojem proti sivi ekonomiji, goljufijam in podobno, 110 milijonov pa naj bi vzeli podjetjem. Davek od dobička se bo prihodnje leto namreč dvignil na 20 odstotkov, uvedli bodo minimalno obdavčitev, ki bo morala biti vsaj pet odstotkov, razen, če družba posluje z izgubo, in tretjič, dohodki iz kapitala bodo, sicer š vedno cedularno, obdavčeni 30-odstotno, po 10 letih pa še 15-odstotno. Možnosti, da se po na primer 20 letih izognete davku, torej ne bo več.