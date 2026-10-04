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Gospodarstvo

Davčni dolg v letu 2025 upadel za 4,6 odstotka

Ljubljana, 04. 10. 2026 15.53 pred 6 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Davki

Potem ko se je leta 2024 po večletnem upadanju povečal, se je davčni dolg lani spet zmanjšal. Konec decembra 2025 ga je bilo za 861 milijonov evrov, kar je 4,6 odstotka manj kot leto prej. Delež davčnega dolga v vseh pobranih javnofinančnih prihodkih se je zmanjšal na 3,2 odstotka.

Poročilo, ki so ga pripravili na Finančni upravi RS (Furs) se nanaša na vse štiri javnofinančne blagajne – proračun države, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter proračune občin. Vlada ga je obravnavala na današnji seji in sklenila, da se preuči možnost pobota davčnega dolga.

V letu 2025 je Furs za vse štiri blagajne pobral neto 26,6 milijarde evrov prihodkov, kar je 5,9 odstotka več kot v letu pred tem, piše v poročilu.

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Na stanje davčnega dolga je v letu 2025 vplivalo več dejavnikov, med drugim za 5,8 odstotka več odmerjenih in obračunanih davčnih obveznosti kot leto poprej. Uveden je bil tudi nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Posledično je bilo tudi v izterjavo prejeto nekoliko več neplačanih obveznosti, za katere so bili, s ciljem poplačila dolga, izvedeni različni ukrepi spodbujanja prostovoljnega plačila in izterjave.

Pri spremljanju gibanja davčnega dolga je treba upoštevati tudi gibanje deleža dolga glede na letno pobrane javnofinančne prihodke Fursa. Kot so sporočili s finančnega ministrstva, se je delež davčnega dolga za vse javnofinančne blagajne v vseh letno pobranih javnofinančnih prihodkih Fursa v letu 2025 zmanjšal na 3,2 odstotka, medtem ko je v letu ustanovitve Fursa 2014 obsegal 10,4 odstotka.

Glede na možnost izterjave se davčni dolg deli na aktivni in pogojno izterljivi dolg, za katerega je verjetnost izterjave minimalna. Prvega je bilo po stanju na dan 31. december 2025 za 451 milijonov evrov, drugega pa za 410 milijonov evrov. Od slednjega je bilo za 242 milijonov evrov dolga prijavljenega v insolvenčne postopke in torej zanj Furs ne sme voditi postopka izvršbe niti zavarovanja.

Če pozornost namenimo samo dolgu, nastalemu in zapadlemu v letu 2025, pa je po stanju na zadnji dan decembra obsegal za vse javnofinančne blagajne 259 milijonov evrov.

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