Gospodarstvo

Nepremičninski davki po Evropi: Slovenija med državami, ki poberejo najmanj

Bruselj, 25. 08. 2025 10.35 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
82

Davki na nepremičnine predstavljajo enega najstabilnejših virov javnih prihodkov v Evropi, a njihova višina in pomen se med državami močno razlikujeta. Medtem ko Francija in Velika Britanija na tem področju pobirata največ, je Slovenija med državami na dnu. Španija pa razmišlja o 100-odstotnem davku na nepremičnine, ki jih kupijo državljani držav, ki niso članice EU.

Davki na nepremičnine, od rednih obdavčitev lastništva do davkov ob prodaji ali dedovanju, so za številne evropske države pomemben vir prihodkov. Po podatkih Evropske komisije so leta 2023 ti davki v povprečju predstavljali 1,9 odstotka BDP EU, pri čemer so razlike med članicami ogromne: na dnu lestvice sta Češka in Estonija (0,3 odstotka BDP), na vrhu pa Francija s 3,5 odstotka, poroča Euronews. Še več, kar 3,7-odstotni delež predstavlja nepremičninski davek v BDP-ju Velike Britanije. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če k državam EU prištejemo še države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), Združeno kraljestvo, Švico, Norveško in Turčijo, izstopa prav Velika Britanija, ki je leta 2023 pobrala kar 115 milijard evrov davkov na nepremičnine. Francija je sledila s 104,5 milijarde evrov. Italija (45,3 milijarde evrov), Nemčija (41,4 milijarde evrov) in Španija (36,8 milijarde evrov) so precej zaostajale. Skupni izkupiček v EU je znašal 318,8 milijarde evrov.

Euronews piše, da so v desetih državah EU davčni prihodki iz tega naslova skromni, celo pod milijardo evrov. V Estoniji so denimo leta 2023 pobrali zgolj 110 milijonov evrov, v Sloveniji pa 390 milijonov evrov.

Evropska unija
Evropska unija FOTO: Shutterstock

Delež davkov na nepremičnine v skupni obdavčitvi se po Evropi zelo razlikuje. Po podatkih Evropske komisije se je leta 2023 v EU gibal od 0,8 odstotka v Estoniji in na Češkem do 8,4 odstotka v Franciji. Povprečje EU je bilo 4,7 odstotka. Poleg Francije je imelo sedem drugih držav EU delež davka na nepremičnine nad 5 odstotki: Belgija (7,4 odstotka), Grčija (7 odstotkov), Španija (6,7 odstotka), Portugalska (5,9 odstotka), Luksemburg (5,7 odstotka), Italija (5,1 odstotka) in Danska (5,1 odstotka). Nemčija je z 2,5 odstotka precej pod povprečjem. Slovenija pa z 1,7 odstotka še bolj.

Posebno vlogo imajo davki na prenos lastništva nepremičnin, poroča Euronews. Davki na prenos nepremičnin, izraženi kot delež BDP, kažejo na pomen prodaje nepremičnin kot vira državnih prihodkov. Ti davki se uporabljajo za finančne in kapitalske transakcije, ki vključujejo predvsem nakup, prodajo in prometne takse. V Italiji so ti leta 2023 predstavljali en odstotek BDP, v Belgiji, Portugalski in Španiji 0,8 odstotka, v Franciji 0,7 odstotka, v Nemčiji pa zgolj 0,3 odstotka. V Sloveniji so bili ti davki najnižji, predstavljali so samo 0,1 odstotka BDP.

BDP.
BDP. FOTO: Shutterstock

Španski predlog za 100-odstotni davek na nepremičnine za kupce iz držav zunaj EU sproža razpravo po vsej Evropi. Namen ukrepa je zajeziti rast cen stanovanj in povečati dostopnost domačega prebivalstva do lastniških nepremičnin.

José García Montalvo z univerze Pompeu Fabra v Barceloni je v nedavnih razpravah v Evropskem parlamentu dejal, da "nenehne spremembe in pomanjkanje usklajenosti med davčno politiko in stanovanjsko ponudbo zmanjšujejo učinkovitost davčnih ukrepov ter povzročajo nepredvidljive izide na trgu", piše Euronews.

Podobno je opozorila Diana Hourani iz OECD, ki meni, da obstaja "velik potencial za izboljšanje učinkovitosti, pravičnosti in donosnosti davkov na nepremičnine". Po njenem mnenju lahko premišljene reforme pomagajo tudi pri blaženju pritiska na rast cen stanovanj.

Evropa davki nepremičnine
KOMENTARJI (82)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arzen
25. 08. 2025 12.21
+1
nismo na dnu ampak med državami kamor spadamo
ODGOVORI
1 0
sektor1
25. 08. 2025 12.21
+3
Čimprej dol z oblastjo ki dela kontra interesom svojih državljanov. Včeraj je bilo prepozno!
ODGOVORI
3 0
junij66
25. 08. 2025 12.20
+2
PROSIM SAMO O DAVKIH NE PISAT. VESTE DOBRO KOGA IMAMO NA OBLASTI. RAZEN DVIGANJA RAZNIH DAVKOV DRUGEGA NE NAREDIJO. RAZMIŠLJAJO SAMO O TEM KJE BI LAHKO KAJ POBRALI OZ.VZELI DAVEK NA DAVEK,DAVKA NA DAVEK,DAVKA DAVKA....
ODGOVORI
2 0
Artechh
25. 08. 2025 12.20
+0
Sem takoj za dvig, če v istem zakonu istočasno znižajo na plače. Ne dejmo dvignit za neki drugega potem pa nikoli drugje ne spustijo. "Sej bomo" kot zacansendvig DDV Ane šivilja?
ODGOVORI
1 1
kr en33
25. 08. 2025 12.20
+1
Glede na kupno moc in ceno nepremicnin smo dokaj na samem vrhu.. poenostavljeno, odstotek place, ki gre za davek na nepremicnino je pri nas precej visji kot pa pri zaposlenih v drugih drzavah... toliko o tem..
ODGOVORI
1 0
Majzelj
25. 08. 2025 12.19
+0
Že tenstajo, da nas spet cepijo z novim davkom. Golobček mora poroko plačat....
ODGOVORI
1 1
zajebant1
25. 08. 2025 12.09
+1
Spet novinarji nabijate, da bo golob nas udaril po žepu
ODGOVORI
3 2
juventina10
25. 08. 2025 12.08
+2
zdaj bomo iz najman prišli na največ
ODGOVORI
3 1
jozefStefan
25. 08. 2025 12.07
+4
Rop na rop... me sploh ne zanima kje je največ in kje je najman! Gre za rop. Več kot 65% so davčno obremenjene plače. Vse kar si ljudje kupimo z ostalim denarjem pa bi moralo biti naše. Veliko ljudi si ne more za počitnice privoščit, da bi denar nesli na Hrvaško... ker si gradijo dom! Ker pa si odrekajo užitek in raje delajo so na koncu kaznovani. PFUJ
ODGOVORI
4 0
Jernej Sekirnik
25. 08. 2025 12.04
+1
In potem bodo cene padle, kdo pa bo hotel imeti več nepremičnin, ali pa velikih hiš, kdo pa bo placeval na tisoče in tisoče eurov davka.... Če imaš vilo v Portorožu, kot ima kolega bi moral plačat cca. 30.000 na leto....
ODGOVORI
1 0
Jernej Sekirnik
25. 08. 2025 12.01
+4
Uganite, kdo je rekel, da je hiša luksuz? Baje je že pripravljen predlog zakona, nasrkali ga bomo, zato pa je vlada tudi dala novo ocenitev ven, zdaj imamo ful vredne nepremičnine. Še sam golob je rekel, da smo lahko veseli, da imamo tako visoko ocenjene bajte, vikende,... Ker to pomeni da smo premožni. Torej nas bodo odrli, ker smo kao premožni...
ODGOVORI
4 0
janimir
25. 08. 2025 12.15
Vile politikov in prisklednikov pa ocenjene manj kot staro stanovanje v Ljubljani. Hahahaha. Potem pa bomo plačevali poštene davke....Nedaven primer , nova vila 370 m , luksuzno opremljena, v Grosupljem, ocenjena na 300 000. Prodajali so jo za 1,2 milijona. Moja navadna bajta, trikrat starejša, več kot pol. manj kvadratov 70 km iz Ljubljane pa 270 000. Živeli.
ODGOVORI
0 0
Jernej Sekirnik
25. 08. 2025 12.23
Hja vila ene znane poslanke, ne daleč stran od mene je samo 350.000, od enega poslanca tu v bližini pa je samo 220.000, pa ne me hecat. Torej bo ona imela samo 5.000 davka na leto.
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
25. 08. 2025 11.58
+1
X
ODGOVORI
1 0
25. 08. 2025 11.57
+4
Vsakmu je jasn da država od zraka ne more funkcionirat ampak tok davka/in nekih taksnih in drugacnih prispekov k ke ta vlada nabila brez kakrnega koli efekta jih ni do zdej se nobena leva/desna vlada tko da ja
ODGOVORI
4 0
juventina10
25. 08. 2025 12.10
+1
upajmo,da naslednja vlada 1% prispevek ukine.
ODGOVORI
1 0
nnnnnnnnnnn
25. 08. 2025 11.57
+5
Torej še ena zadeva ki jo bodo dodatno obdavčili. Vsako področje ocenjujejo posebaj nihče pa ne pogleda vse skupaj kjer smo že tako pri vrhu. Zobarja pa specialistični pregled pa čakaš eno leto ampak važn da je zastonj
ODGOVORI
5 0
Kali?opko Kali?opkovi?
25. 08. 2025 11.53
+6
Napišite še en članek na katerem mestu se nahaja Slovenija po obdavčitvi plač. Nepremičnine si danes lahko samo še elita privošči tako, da ta davek za navadnega državljana in državo nima nobene vrednosti.
ODGOVORI
6 0
tvojavest
25. 08. 2025 11.50
drugače pa se vprašajmo je oblast vlada (vseeno katera) ali ljudje............ potem pa vemo kaj bo potrebno storiti.... pametno na volitvah ali pa se poenotit in nagnati iz vladnih poslopij vse ki ne delajo za ljudi.....
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
25. 08. 2025 12.20
Misliš, da bo kaj drugače, če zmaga desna opcija, da ne no davkov, da bodo vsi novi ns teh položajih delali več za ljudi, kot sedanja garnitura?
ODGOVORI
0 0
janimir
25. 08. 2025 11.47
+4
Leta 2021 je bilo razmerje povprečne neto plače Slovenija/Hrvaška, 1227/852, index 144. letos marec 1569/1416, index 110,8. Zdaj imamo še 1 % na bruto. Še leto in nas prehitijo....Vsako leto FURS pobere 1-2 milijardi več davkov vlada pa nabija nove in nove...Proračun se je v 8 letih povečal za skoraj 100 %. Najvišji davki na svetu (za le malce nadpovprečne plače) . Na najem nepremičnin 40 % davka, na Hrvaškem 12 % !! In potem se čudijo zakaj so najemnine visoke ? Obresti na depozite (ob obrestih ki niso realne) 25-27,5 % že 30 let. Na Hrvaškem 12 % in to 5-6 let. Na Hrvaškem davek na nepremičnine 10-20 krat manjši (odvisno od občine) kot so predlagali naši specialci. Res smo minimalno obdavčeni....
ODGOVORI
4 0
tvojavest
25. 08. 2025 11.47
+5
pa kljub vsemu imamo enega najvišjih davkov(22.5 in 9) v evropi!!
ODGOVORI
5 0
Janik1111
25. 08. 2025 11.55
+1
Dvig DDV je bil mišljen kot začasni krizni davek, Dokler je kriza.
ODGOVORI
1 0
sektor1
25. 08. 2025 12.19
Dvig DDVja samo začasno je leta 2013 rekla Alenka Bratušek. Nič drugega kot 🎪 ki ga gledamo vse do zdaj.
ODGOVORI
0 0
zakotnik
25. 08. 2025 11.45
+8
A to je medijska priprava na uvedbo nepremičninskega davka?
ODGOVORI
8 0
