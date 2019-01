Od svilne ceste čez milijone mrtvih do 'globalizacije na steroidih'. Kam pa zdaj?

"Elite, katerih pogled ne seže dlje, kot do prihodnjih volitev ali četrtletnega poročila, ne morejo biti ocenjene kot vredne zaupanja," pravi šef Svetovnega gospodarskega foruma Klaus Schwab. Udeleženci ene najprestižnejših konferenc na svetu bodo sicer letos razpravljali o globalizaciji 4.0. oziroma o oblikovanju globalne arhitekture v času četrte industrijske revolucije.

Vendar pa v Davosu tokrat ne bo več glavnih svetovnih igralcev. Med njimi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki doma še vedno meri moči z demokratskimi kongresniki in se ukvarja z zidom na mehiško - ameriški meji in ustavitvijo financiranja dela vladnih agencij, po svetu pa rožlja s protekcionizmom in prekinitvijo boja proti podnebnim spremembam. V Švico ne prihaja niti britanska premierka Theresa May, ki se doma ukvarja z brexitom. Tam prav tako ne bo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki se doma sooča s protesti rumenih jopičev in precejšnjim nezadovoljstvom dela prebivalstva. Med močnejšimi političnimi predstavniki bodo tako nemška kanclerka Angela Merkel, japonski premier Shinzo Abe, kontroverzni brazilski predsednik Jair Bolsonaro in avstrijski kancler Sebastian Kurz. Slovenijo zastopa premier Marjan Šarec. Prav politika se je sicer znašla v vlogi tarče ustanovitelja WEF Klausa Schwaba, ki politikom ni poočital le kratkovidnosti, ampak tudi nezmožnost, da vidijo bistvo. Kot je dejal, se politiki osredotočajo na kratkoročne domače težave, namesto da bi pozornost posvetili velikim globalnim izzivom kot so podnebne spremembe in digitalna revolucija. Populizem, nacionalizem, protekcionizem in globalizacija Izbira teme letošnjega foruma ni naključje. Z vračanjem k protekcionizmu in nacionalizmu se svet odmika od globalizacije k izolaciji. Še preden so govorci zasedli svoja mesta v Davosu, so na reprezentativnem vzorcu 10.000 ljudi iz 29 držav, s pomočjo analitične družbe Qualtrics, preverjali, kako Zemljani danes gledamo na globalizacijo. Eno od vprašanj je bilo, ali menite, da morajo države pomagati ena drugi. Najbolj odločeni, da je temu res tako, so v Južni in Vzhodni Aziji ter Subsaharski Afriki. Medtem ko zavezanost k temu v Severni Ameriki in Evropi precej plahni.

Migracije ostajajo eno najbolj perečih vprašanj globaliziranega sveta, razklanost v mnenju med različnimi konci sveta pa je na podlagi te raziskave še kako vidna. Evropa, ki je imela v zadnjih letih z nenadzorovanimi migracijami največ izkušenj, jim je vse bolj nenaklonjena.

Zahodna Evropa tudi prednjači med regijami, kjer prebivalci niso povsem prepričani, da mednarodno sodelovanje koristi njim osebno.

Večina očitkov globalizaciji se nanaša na to, da so njeni pozitivni učinki nepravično razporejeni, da pomaga bogatim še bogateti in revne ustvarja še revnejše. Globalni igralci na takšne pomisleke običajno odgovarjajo, da bi morale za enakomernejše razporejanje bogastva poskrbeti države. Kako torej to vprašanje vidijo prebivalci, ki so odgovarjali na vprašanje ali menijo, da države zanje ustvarja dovolj priložnosti?

Z novo "generacijo" globalizacije pa je povezan tudi odnos ljudi do tehnologije. Celo na presenečenje raziskovalcev so ljudje do tega vprašanja precej ravnodušni, kar po svoje pojasni tudi vprašanje, zakaj lahko politika ta vprašanja še vedno izpušča iz tematik predvolilnih bojev.

Od svilne ceste do svetovne trgovine Ljudje trgujejo približno tako dolgo kot obstajajo. Se je pa približno v prvem stoletju pred Kristusom pojavil zanimiv fenomen, pravi strokovnjak Peter Vanham. Luksuzni kitajski produkti so se začeli pojavljati v Rimu. Tja so prispeli po svilni cesti. Trgovina je nehala biti lokalna, postala je globalna. To sicer še ni bil ravno začetek globalizacije, svila je bila luksuzna dobrina, namenjena peščici, "izvozna vrednost" je bila majhna. A zgodilo se je, da so bile vzpostavljene mednarodne trgovalne poti. Za vpletene je bila situacija podobna odkritju rudnika zlata, na strani WEF piše Vanham - marže so bile velikodušne, vpletenih veliko. Brez težav seveda ni šlo. Ko so se lokalni sovražniki Rimskega imperija ali Kitajske lotili napadov, vojskovanj, ko sta se takratni velesili zapletali v težave, je bila svilna cesta sprva zaprta občasno, na koncu pa prekinjena. Vzorec, ki je jasno viden še v današnji sodobni trgovini. Ko je zaščitena, ko vlada mir in so odnosi jasno definirani, sistem deluje in cveti. Če temu ni tako, nastopijo težave. Naslednji val že nekoliko globalizirane trgovine se je zgodil med sedmim in petnajstim stoletjem, ko so arabski trgovci mešetarili z začimbami. Dominirali so trgovino v Mediteranu in Indijskem oceanu. Ko so nato evropski raziskovalci še širili svoja obzorja, je svetovna trgovina dodatna krila dobila med petnajstim in osemnajstim stoletjem. Če je k temu Kolumb pripomogel z odkritjem Amerike, je svoj pečat nedvomno pustil tudi Magellan, ki je s svojimi odkritji iz trgovinske poti črtal arabske in italijanske posrednike. To je bil čas, ko so krompir, paradižnik, kava in čokolada Evropejcem postali precej dostopni, tudi cenovno. Vseeno tudi to obdobje ekonomisti še ne vidijo kot čas globalizacije. Model evropskih kolonij je tudi bolj kot na dejanskem trgovanju temeljil na izkoriščanju osvojenih območij in je vključeval tudi trgovanje s sužnji. Prvi val globalizacije se je po mnenju ekonomistov zgodil med začetkom devetnajstega stoletja in prvo svetovno vojno. Velika Britanija je začela svojo dominanco preko tehnološkega razvoja, kjer je seveda prestol zasedal parni stroj. Tokrat so bili učinki zelo jasni tudi v številkah, če je bila prej rast trgovine na letni ravni približno 3-odstotna, se je od tam povečala na povprečno šest odstotkov, na pragu vojne pa je bila že 14-odstotna. Je pa imel vzpon tudi temne plati. Na višku boja evropskih držav, da si razkosajo Afriko, je bila edina neodvisna država na kontinentu Etiopija. Številne države, ki niso takoj osvojile industrijskega razvoja pa so zdrsnile v krizo. Vojna je tako pomenila eksplozijo vsega, kar se je v družbah leta nabiralo, ne pa tudi reševalo. Rezultat prve svetovne vojne je bilo uničenje, številni mrtvi, razkroj globalnih vezi, ponovno zapiranje za (nove) meje. Do konca druge svetovne vojne se je delež trgovine v svetovnem BDP znižal na pet odstotkov - raven, ki je svet ni videl vsaj stoletje pred tem.

