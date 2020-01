Boj za okolje med aktivizmom in realnostjo: 'Rudarji, naučite se programirati'

Objava izzivov in tveganj je skoraj sovpadala s predlogom Evropske komisije, ki je pripravila predlog naložbenega načrta za socialno pravično uresničitev cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050.

"Ne želimo se soočiti z razkrajanjem političnega in ekonomskega sistema, ne želimo si priznati, da smo pred točko nepovratnega, ko gre za boj proti klimatskim spremembam, po drugi strani pa ne želimo naslednjim generacijam predati sveta, ki je vse bolj sovražen in vse manj primeren za življenje," ob tem pravi ustanovitelj Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu (WEF) Klaus Schwab .

Od ekstremnih vremenskih pojavov, katerih posledica sta izguba življenj in ekonomska škoda, do nezmožnosti vlad in gospodarstva, da se ublažijo klimatske spremembe, škode, ki jo okolju povzroča človek – tudi z ekološkim kriminalom, izgubo biodiverzitete in uničevanjem ekosistemov, pa vse do naravnih katastrof, kot so potresi, cunamiji ali izbruhi vulkanov – vse to so po mnenju 800 strokovnjakov različnih področij največje potencialne dolgoročne grožnje človeštvu, ki bi moralo ukrepati odločneje.

A če je Evropska komisija ob tem optimistično napovedala, da bo boj proti klimatskim spremembam definiral njen mandat, so se nad evropskim "klimatskim skladom" hitro začeli zbirati črni oblaki. V njem je namreč po večini ocen veliko premalo denarja, EK ocenjuje, da bi bilo"zgolj za uresničitev podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030 potrebnih dodatnih 260 milijard evrov na leto".

Uresničitev ciljev je tako v veliki meri odvisna predvsem od tega, koliko denarja bo zanje. Pa seveda tudi javne podpore tovrstnim naložbam. Poročilo Evropske investicijske banke sicer razkriva, da kar polovica evropskih državljanov meni, da so klimatske spremembe največji izziv, s katerim se sooča njihova država, celo večji od težav z zdravstvenimi sistemi in brezposelnostjo.

Poročilo o globalnih tveganjih sicer izpostavlja, da se učinki klimatskih sprememb kažejo hitreje in bolj uničujoče, kot so sprva ocenjevali strokovnjaki. "Smo na hitri poti do tega, da se povprečne temperature do konca stoletja dvignejo za kar tri stopinje, kar je dvakrat več od prvotnih napovedi, pomeni pa nepredstavljive ekonomske, družbene in okoljske posledice," so zapisali. "Zadnji dogodki, kot so uničujoči požari v Avstraliji, poplave v Indoneziji ali poplave v Benetkah, so opomnik, da moramo biti v soočanju s klimatskimi spremembami in njihovimi posledicami bolj učinkoviti," pravi Sebastian Troëng, podpredsednik ameriške nevladne okoljske organizacije Conservation International.

Kljub pestremu domačemu političnemu dogajanju v Davos prihaja ameriški predsednik Donald Trump, ki je na primer svojo državo umaknil iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Poleg tega naj bi njegova administracija precej potiho "zrahljala" okoli 100 okoljskih predpisov. Ob tem pa še precej njegovih okoljskih svetovalcev prihaja iz sektorjev rudarstva, naftne industrije, kemične industrije in kmetijstva.

Ko gre za vprašanje klimatskih sprememb, Trump spada med skeptike, ki dvomijo, da je prav človek največji razlog zanje. Ni edini tega mnenja. Raziskava YouGov je septembra pokazala, da je okoli 15 odstotkov Američanov skeptikov, ko gre za klimatske spremembe, navaja Financial Times. Medtem ko jih je okoli 4 odstotke med demokrati, jih je skoraj 20 odstotkov med republikanci. In če jih je v starostni skupini starejših od 50 let okoli 25 odstotkov, jih je v starostni skupini od 18 do 25 let le okoli šest odstotkov.