Dvoličnost? Kako bo 'generacija enega klika' ohromila in onesnažila mesta

Trend rasti podpira več faktorjev, ugotavlja poročilo Svetovnega ekonomskega foruma (WEF). Kot izpostavljajo, k temu prispevajo vse širši spekter izdelkov, ki jih je mogoče naročiti na spletu, vse bolj varni načini naročanja in plačevanja, udobje tovrstnega nakupovanja, vse boljši in lažji dostop do spleta, vse večja dostopnost elektronskih naprav, pa tudi hitra rast mestne populacije in marsikje okrepljena kupna moč srednjega razreda.

Po svoje je zanimivo, da je spletno nakupovanje tako zelo priljubljeno med milenijci in generacijo Z. Med milenijci jih na spletu jih nakupuje 54-odstotkov, ugotavljajo analitiki, od tega jih 45 odstotkov priznava, da je pri odločanju o tem, v kateri spletni trgovini bodo kupili izdelek, izjemno pomembno, da trgovina omogoča dostavo izdelka že naslednji dan.

Zakaj zanimivo? Milenijci, ki predstavljajo okoli tretjino svetovne populacije, namreč veljajo tudi za skupino Zemljanov, ki jih najbolj skrbijo okoljska vprašanja in družbena pravičnost. S svojimi prepričanji vse bolj spreminjajo tudi ekonomijo. So namreč skupina, ki glasno protestira, proizvajalce sili k bolj etičnim in trajnostnim odločitvam. Znani so tudi primeri poslov, ki so končali v bankrotu, ker so bile njihove vrednote v nasprotju s prepričanji milenijcev – znašli so se na udaru jeznih tviterašev in uporabnikov drugih družbenih omrežij, slaba publiciteta pa je bila za posel, ki se je znašel v njihovi nemilosti, začetek konca. A če so hitro pritisnili na proizvajalce, ko so ti kršili LGBT pravice, prepočasi odstranjevali plastično embalažo, diskriminirali svoje zaposlene in podobno – milenijce presenetljivo malo motijo okoljski (in drugi) vplivi njihovega spletnega nakupovanja. Ti namreč niso ne majhni – ne neškodljivi.

Obsedenost s spletnim nakupovanjem in ultra hitro dostavo: breme za okolje

Letos je sicer prvič v 15 letih, odkar pred forumom v Davosu objavljajo poročilo o največjih globalnih izzivih in tveganjih, vseh prvih pet največjih dolgoročnih tveganj povezanih z okoljem. Od ekstremnih vremenskih pojavov, katerih posledica sta izguba življenj in ekonomska škoda do nezmožnosti vlad in gospodarstva, da se ublažijo klimatske spremembe, do škode, ki jo okolju povzroča človek – tudi z ekološkim kriminalom, izgubo biodiverzitete in uničevanjem ekosistemov, pa vse do naravnih katastrof, kot so potresi, cunamiji ali izbruhi vulkanov – vse to so po mnenju 800 strokovnjakov različnih področij največje potencialne dolgoročne grožnje človeštvu, ki bi moralo ukrepati odločneje. Tudi z osebnimi odločitvami, ki pomenijo manj obremenjevanja okolja, poudarjajo.

Ko gre za vplive spletnega nakupovanja, katerega prihodki počasi v marsikaterem segmentu že presegajo prihodke klasične prodaje, pri WEF napovedujejo, da se bo ob takšnem tempu do leta 2030 število dostavnih vozil v 100 največjih mestih povečalo za 36 odstotkov, posledično naj bi se emisije, ki jih povzročajo vozila, povečale za 32 odstotkov, količina prometnih zamaškov za 21 odstotkov, posledica pa naj bi bil še 11 minut daljši povprečen potovalni čas po teh mestih. V to statistiko pa sploh nisi všteti povečani tovorni letalski promet, železniški, pomorski in cestni tovorni promet.

Strokovnjaki se tako strinjajo, da bo treba to področje urediti. Večje vprašanje je – kako. Če je, ko je spletna trgovina delala svoje prve korake, pakete dostavljal vaš lokalni poštar – v določenem časovnem okviru, je danes tekmovalnost za hitro dostavo ogromna in še narašča, dostavne službe rastejo kot gobe po dežju, ne glede na količino pritožb čez njihove pogosto dvomljivo kvalitetne storitve, pa se količina njihovega dela neprestano veča.

Mlajšim generacijam ni pomembno, od kod so izdelki in koliko transporta je potrebnega od proizvajalca do domačih vrat. Še posebej za generacijo Z je najbolj pomembna cena, ugotavljajo raziskovalci, kar je voda na mlin prodajalcem poceni izdelkov, večinoma iz Kitajske. Prav tako naj bi bili "pod neprestanim pritiskom, da imajo nove in nove stvari" in da so "unikatni". To pa pomeni veliko spletnega nakupovanja. In dostave. V poplavi oglasov na Instagramu in drugih družbenih omrežjih, ki ponujajo oblačila za par evrov, mnogi pripadniki generacije Z priznavajo, da kaj naročijo "skoraj vsak dan".