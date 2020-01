'Globalizacija je šla predaleč'

"Če kaj, je leta 2019 postalo kristalno jasno, da so mednarodne ustanove, ki so nastale po drugi svetovni vojni, v krizi, da imajo težave pri soočanju z najbolj perečimi globalnimi izzivi," je zapisal v prispevku za Project Syndicate. Težava pa je, da razmere niso naklonjene "urejanju hiše". "Za kaj takšnega bi morali najprej preseči politično polarizacijo, ki trenutno v primežu drži skupnosti po svetu – tako na globalni kot nacionalni in lokalni ravni," piše Schwab.

Izguba ugleda je vodila k izgubi moči mednarodnih organizacij, ki niso več "glavni igralci". Svetovna trgovinska organizacija (WTO) je postala senca same sebe, leta skromnih odzivov na pereče izzive so vodile v zmanjševanje njene vloge in trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko. Evropska unija ostaja ujetnica brexita, razklane politike in težav v lastnih temeljih, ki niso odporni na izzive – ker so jih že postavljali tako, da za voljo "ohranjanja dobre volje" v nekatera pereča, a ključna vprašanja, enostavno niso drezali. Združeni narodi (po)stajajo organizacija, ki jo vse manj ljudi vidi kot resnega igralca, kaj šele odločevalca, niti ugled Mednarodnega denarnega sklada ali Svetovne banke nista takšna, kot bi si marsikdo želel.

Leta rasti so vse te težave učinkovito skrivale za fasado optimizma, povezovanja, doseganja še večje rasti. Krize, kot sta gospodarska ali migrantska, pa so v zadnjih letih razgalile težave teh ustanov, njihove majave temelje, okostenelost, nepripravljenost na spremembe, nenehno oklepanje obstoječega stanja. Torej tudi težave globaliziranega sveta.

Na drugi strani pa so se volivci začeli zatekati k politikom, ki "bolj govorijo njihov jezik". K tistim, ki jih velik del politike, analitikov in medijev imenuje populisti, velik del volilnega telesa pa v njih vidi rešitev iz brezna, kamor so po mnenju kritikov mnoge države zašle po letih neodločne sredinske politike, ki ima težave z lastno identiteto in neprestano bije boj, da bi bila "vsem všečna". Kar je na koncu pripeljalo zgolj do veliko lepih besed in malo praktičnih dejanj – še pravijo kritiki.

Alternative skregani politiki: ljudje, ki so zadovoljni z lastno državo, so bolj naklonjeni reševanju globalnih izzivov

"Ne vrh, popraviti moramo temelje globalne piramide," pravi Schwab. Eno od možnih rešitev vidi v irskem modelu, po katerem so, ko so razpravljali o prenovi zakonodaje, ki opredeljuje splav, uporabili "družbeno-politični eksperiment". Zbrali so posvetovalno telo 99 državljanov, kjer so bili člani izbrani tako, da so predstavljali irsko družbo v malem. S tem je bila skupina veliko bolj raznolika kot irski parlament. Tudi razprava je bila nekoliko drugačna. Srečanja so bila javna, zahtevano je bilo spoštovanje drugače mislečih, kljub nestrinjanju je bilo treba sedeti za mizo in se pogovarjati. Debata je požela veliko zanimanje javnosti, ki je o predlaganih sklepih in rešitvah nato odločala na referendumu.

"Če želimo preseči politične razprtije, se bo treba poslužiti sistema takšnih posvetovalnih teles," meni Schwab. S tem bi lahko razrešili nekatera najbolj pereča vprašanja. "Ko bo naša družba bolj enotna vsaj o nekaterih nacionalnih vprašanjih, se bomo lažje pogovarjali o reševanju mednarodnih problemov. Ko ljudje z optimizmom gledajo prihodnost lastne države, so bolj pripravljeni razmišljati o izzivih, ki so večji od njih samih," je prepričan ustanovitelj WEF.

In dodaja – delovati je treba hitro, sicer nas bodo povozili izzivi današnjega časa – od klimatskih sprememb, do naraščajoče neenakosti, novega gospodarskega ohlajanja in posledic, ki jih prinaša spremenba v razmerju moči med svetovnimi velesilami.