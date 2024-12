Decembra inflacija na letni ravni 1,9-odstotna

K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 2,6 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Podražitve v skupini restavracije in hoteli (za 4,1 odstotka) so dodale 0,3 odstotne točke, so zapisali na statističnem uradu.

Storitve so se na letni ravni v povprečju podražile za 2,7 odstotka, blago pa za 1,4 odstotka. Pri poltrajnem blagu so se cene zvišale za 2 odstotka in pri blagu dnevne porabe za 1,9 odstotka, medtem ko so se pri trajnem blagu znižale za 0,8 odstotka.

S po 0,2 odstotne točke so sledile podražitve v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 3,6 odstotka), oblačila in obutev (za 2,2 odstotka), raznovrstno blago in storitve (prav tako za 2,2 odstotka), stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 1,3 odstotka) ter prevoz (za 1,2 odstotka).

Na mesečni ravni so bile cene življenjskih potrebščin v povprečju nižje za 0,3 odstotka.

Pocenitve v skupini rekreacija in kultura (za 2,7 odstotka) so k mesečni deflaciji prispevale 0,3 odstotne točke. 0,1 odstotne točke so dodala še cenejša oblačila in obutev (za 1,6 odstotka). Druge decembrske pocenitve so prispevale dodatne 0,2 odstotne točke.

Po drugi strani so vsaka s po 0,1 odstotne točke deflacijo ublažile višje cene v restavracijah in hotelih (za 0,8 odstotka), hrane in brezalkoholnih pijač (za 0,5 odstotka) ter izdelkov in storitev v skupini prevoz (za 0,4 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru dvoodstotna, potem ko je bila decembra lani 3,8-odstotna. Na mesečni ravni je bila deflacija 0,1-odstotna.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 3,6 odstotka, cene blaga pa za 1,1 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 1,7 odstotka in poltrajno blago za 1,4 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 1,7 odstotka.