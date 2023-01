Decembra več brezposelnih, a številka ostaja blizu rekordno nizke

Od 4419 brezposelnih oseb, ki jih je zavod decembra odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 2480 oseb, kar je 22,4 odstotka manj kot novembra in 15 odstotkov manj kot decembra 2021. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov za prodajo, natakarjev, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov.

Decembra se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem zmanjšala v območnih službah zavoda Trbovlje (-1,3 odstotka), Ljubljana (-0,5 odstotka) in Novo mesto (-0,4 odstotka). Največji porast je imela območna služba Murska Sobota (+5,5 odstotka), sledijo službe Kranj (+3,5 odstotka), Velenje (+3,4 odstotka), Koper (+2,4 odstotka), Maribor (+2,1 odstotka), Celje (+1,6 odstotka), Sevnica (+0,4 odstotka) in Ptuj (+0,1 odstotka). V območni službi Nova Gorica je število ostalo nespremenjeno.