Decembrski protest, marčevska zapora pomembnih cest?

Kot je na zboru, ki sta ga organizirala sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije, povedal predsednik sekcije pri OZS Peter Pišek , so opredelili 40 težav, od katerih bi jih bilo treba 18 takoj rešiti.

Kot je opozoril, država od prevoznikov terja zeleni prehod, ki je ključen za trajnostni razvoj, a so okolju prijaznejše tehnologije za sektor prevozništva trenutno finančno in tehnično težko dostopne. Po njegovem mnenju je nujna priprava strategije prehodnega obdobja in uvedba finančnih spodbud za nakup okolju prijaznih vozil.

Med ključnimi področji je izpostavil tudi digitalizacijo, ki bi po njegovih besedah lahko zmanjšala administrativne obremenitve in povečala varnost v cestnem prometu. A je napredek pri tem počasen, ker ni enotne strategije, zlasti ne za manjša podjetja, je dejal.

Opozoril je tudi na dodatne administrativne zahteve, med njimi vodenje evidenc o delovnem času voznikov, čeprav so ti podatki že zabeleženi v tahografih.

Prevozniki se po njegovih besedah soočajo tudi z zastoji na cestah in v Luki Koper, kar povzroča velike gospodarske izgube, zato predlaga pospešitev infrastrukturnih projektov, digitalizacijo orodij ter vzpostavitev zalednih logističnih skladišč in varovanih parkirišč za potrebe luke.