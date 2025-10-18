Svetli način
Gospodarstvo

Decembrski protest, marčevska zapora pomembnih cest?

Celje, 18. 10. 2025 15.55 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
6

Slovenski prevozniki so na zboru v Celju na vlado naslovili nekaj zahtev, za katere pričakujejo, da jih izpolni do decembra oziroma do marca 2026. V nasprotnem bodo decembra pripravili protest, za marec pa so napovedali zaprtje pomembnih cest v Sloveniji. Gre za zahteve s področja zelenega prehoda, digitalizacije, birokracije in kadra.

Kot je na zboru, ki sta ga organizirala sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije, povedal predsednik sekcije pri OZS Peter Pišek, so opredelili 40 težav, od katerih bi jih bilo treba 18 takoj rešiti.

Kot je opozoril, država od prevoznikov terja zeleni prehod, ki je ključen za trajnostni razvoj, a so okolju prijaznejše tehnologije za sektor prevozništva trenutno finančno in tehnično težko dostopne. Po njegovem mnenju je nujna priprava strategije prehodnega obdobja in uvedba finančnih spodbud za nakup okolju prijaznih vozil.

Med ključnimi področji je izpostavil tudi digitalizacijo, ki bi po njegovih besedah lahko zmanjšala administrativne obremenitve in povečala varnost v cestnem prometu. A je napredek pri tem počasen, ker ni enotne strategije, zlasti ne za manjša podjetja, je dejal.

Opozoril je tudi na dodatne administrativne zahteve, med njimi vodenje evidenc o delovnem času voznikov, čeprav so ti podatki že zabeleženi v tahografih.

Prevozniki se po njegovih besedah soočajo tudi z zastoji na cestah in v Luki Koper, kar povzroča velike gospodarske izgube, zato predlaga pospešitev infrastrukturnih projektov, digitalizacijo orodij ter vzpostavitev zalednih logističnih skladišč in varovanih parkirišč za potrebe luke.

Kolona tovornjakov
Kolona tovornjakov FOTO: Aljoša Kravanja

Sektor se po njegovem mnenju spopada tudi s hudo kadrovsko krizo, saj primanjkuje več tisoč voznikov. Država bi morala pospešiti postopke za izdajo delovnih dovoljenj tujim voznikom, je menil in ob tem opozoril tudi na zapletenost postopka za pridobitev obrazca A1 za mednarodne prevoze, ki ga po njegovih besedah podjetja pogosto ne morejo izpolniti, zato pričakuje spremembo zakonodaje.

Izpostavil je, da ima Slovenija strateško lego, ki bi omogočala razvoj logistike, a se ta potencial zaradi zapletenega umeščanja logističnih objektov v prostor ne izkorišča, zato se zavzemajo za hitrejše postopke na tem področju.

Predlagajo tudi, da se dijakom omogoči opravljanje vozniškega izpita pri 16 letih na stroške države, s čimer bi spodbudili zanimanje mladih za poklic voznika.

Glede napovedanega obveznega izplačila božičnice pa se je zavzel za neobdavčeno božičnico z zgornjo mejo in petletnim prehodnim obdobjem, preden bi postala obvezna.

prevozniki protest zapora zahteve vlada
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Five -O
18. 10. 2025 16.22
+1
Te naše ceste so že tako zanič potem pa še tole...
ODGOVORI
1 0
bb5a
18. 10. 2025 16.19
Zeleni teroristi uničejejo vse po vrsti, najprej so avtomobilsko industrijo uničili... Sedaj bodo še tovornjakarje... Zelene teroriste je treba odstranit iz politike!
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
18. 10. 2025 16.15
+1
Predenj začenmo par stvari prevozniških firm: če delajo za tujino, oz. izvoz, je šofer plačan slovensko minimalno palčo in dnevnice za tujino. V kolikor pride do razlike, do dogovorjene plače, se mu da stimulacijo do zneska. Na domačem prometu je tudi isto, minimalac in stimulacija, da se ure poplačajo. Trošarine za nafto so jim povrnjene, kar danes znese liter okoli 1,25 evra. V kolikor so stranke v tujini, se DDVja ne plačuje, ker je tako davčno pravilo. V prejšnji firmi smo na mesec pro,meta okoli 700.000 evrov plačali like 30.000 DDVja, ker je bilo domačih partnerjev malo. Ja, res pa je, da zavarovanja se plačujejo doma. Seveda je še nekja subvencij, ampak se moraš malo potruditi za njih ane. Tako je to...Kader? ni šanse, da vam bo na dolgi rok še kdo to delal...jih bo zelo malo...sončki so le sončki ane
ODGOVORI
1 0
ap100
18. 10. 2025 16.14
kot kaže bomo počasi vsi imeli več kot preveč časa za protestiranje, razen javne uprave seveda
ODGOVORI
0 0
bančnik
18. 10. 2025 16.11
+3
Ni strahu,da bi kaj zapirali,samo na jeziku jih je veliko😁
ODGOVORI
3 0
sarmat22
18. 10. 2025 16.11
+2
Spet ena panoga kjer se samo bunijo in jokajo. Tale izjava pa...... Prevozniki se po njegovih besedah soočajo tudi z zastoji na cestah in v Luki Koper, kar povzroča velike gospodarske izgube....... Nic bat prevozniki......takoj,ko bo koncan 2 tir bo drzava ukazala umaknit kamione s cest in jih spokala na vlake in bo vse lepse kot je sedaj in neboste v nobeni guzvi,v zastojih.....lepo direktno boste prisli v Luko Koper! In se mi vozniki na cestah bomo lazje dihali,ko nebo vec kamionov,ki delajo guzvo in unicujejo ceste.
ODGOVORI
2 0
