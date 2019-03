Dejstvo: frizerjem ni treba tehtati las. A zmeda je še vedno velika

Obrtniki v Sloveniji radi rečejo, da so hrbtenica gospodarstva. Po zadnjih podatkih predstavljajo 99 % celotnega gospodarstva. Imamo okoli 117.000 malih podjetij, ki zaposlujejo 352.000 ljudi, toda ob vedno novih zakonih in uredbah, ki jih sprejemajo vlade, se mnogi ne znajdejo več. Vprašanj je veliko, odgovorov malo. Zakaj je majhen obrtnik, ki mora za svojo delavnico pridobiti dovoljenja, obravnavan enako kot Magna, ki ima bistveno večji vpliv na okolje? Zakaj so postopki pridobivanja soglasij tako dolgi, zakaj mora gostinec, ki ima v obratu radio, avtorjem - izvajalcem plačati tri ali celo štiri položnice, namesto ene? Zakaj morajo podjetniki voditi kontne kartice, ki jih dacarji sploh ne pregledujejo več? Za katero odpadno embalažo morajo poročati, katera je iz sistema poročanja izvzeta? Nanaša se na Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, za katero pri OZS pravijo, da navedene obveznosti prinašajo tudi nesorazmerne administrativne obremenitve za izdelek, ki ga kupi podjetje v državah Evropske unije ali drugih državah.

Dejstvo: frizerjem ni treba tehtati las

Frustracij je veliko, zato ni čudno, da pri razumevanju več kot 20.000 zakonov in podzakonskih aktov prihaja do zmede. Mnogi si napačno razlagajo določbe, zato ne čudi, da nam je frizer med pripravo prispevka izdal, da mora poročati tudi o tem, koliko kilogramov las odvrže med odpadke.

In prav tukaj je prišlo do napačnega tolmačenja, na kar so nas opozorili pri Ministrstvu za okolje in prostor. Objavili smo izjavo frizerja in dejali, da gre za absurd, ki se je prikradel v uredbo o poročanju o odpadni embalaži in da je takih težav ogromno. Navedene izjave niso resnične, so zavajajoče in so povzročile nemalo ogorčenja med obrtniki.

Dejstvo je, da frizerjem ni treba tehtati postriženih las. O količini zavrženih las ne poročajo Agenciji RS za okolje. Niti v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo niti v nobenem drugem predpisu, ki ureja odpadke, ni nobene določbe, ki bi določala tehtanje in poročanje o zavrženih postriženih laseh.

Frizerji postrižene lase odvržejo med mešane komunalne odpadke, te pa morajo obvezno prepuščati zbiralcu odpadkov - izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (komunalno podjetje). O prepuščenih mešanih komunalnih odpadkih jim ni treba poročati Agenciji za okolje. Uredba o odpadkih namreč med drugim določa (28. člen), da noben izvirni povzročitelj odpadkov ne poroča o odpadkih, ki jih mora obvezno prepuščati zbiralcu odpadkov.