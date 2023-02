Del zaposlenih v Leku zahteva takojšen dvig plač

Ali po valu groženj s stavkami med zaposlenimi v javnem sektorju sledi še stavkovni val v zasebnem sektorju? Namreč splošna draginja je prizadela vse državljanke in državljane, mnogi kljub redni zaposlitvi ne zmorejo več plačevati položnic. Na slabe odnose v družbi in izredno nizke plače tokrat opozarjajo zaposleni v lendavski izpostavi Leka, če jim vodstvo ne bo prisluhnilo, pa grozijo celo s stavko. V Novartisu v odzivu navajajo, da kot odgovoren delodajalec razumejo skrbi in stiske sodelavcev.

Po seriji zahtev za višje plače in boljše delovne pogoje v javnem sektorju so vedno glasnejši tudi zaposleni v zasebnem sektorju, saj tudi nanje zelo močno vplivajo podražitve. Z januarskim dvigom minimalne plače za 100 evrov so se marsikje v podjetjih porušila plačna sorazmerja. Da bi to preprečili, so na primer v podjetju Spar vsem zaposlenim dvignili plačo v povprečju za 10 odstotkov.

Tokrat pa na slabe odnose v podjetju in predvsem nezadovoljstvo s plačami opozarjajo zaposleni v lendavski izpostavi družbe Lek d.d. Kot so zapisali v dopisu, ki so ga minuli teden objavili na oglasni deski podjetja, ob rednih podražitvah in visoki inflaciji plače v podjetju stagnirajo oziroma se le minimalno povečujejo. "V kolikor se bo ta trend nadaljeval, se bo kmalu pojavilo kar nekaj zaposlenih, ki svojih najemnin, položnic in ostalih obveznosti ne bodo mogli plačevati, četudi so zaposleni pri 'Top delodajalcu leta 2022', 'Družini prijaznemu podjetju', 'Zaposleni pri eni izmed najboljših Novartisovih lokacij' ter ostalimi nesmiselnimi certifikati in priznanji, ki navadnemu delavcu ne pomenijo nič drugega kot dodatno delo in pesek v oči ob mizernih (minimalnih) plačah," še navajajo v dopisu, ki pa je kmalu, tako je za Sobotainfo dejala njihova bralka in zaposlena v podjetju, izginil z oglasne deske.

Družba Lek zaposluje več kot 7000 oseb, v vodstvu pa opozarjajo, da nihče od zaposlenih nima minimalne plače, saj so vse plače višje.

Na lendavski lokaciji podjetja potekata proizvodnja antiinfektivov in pakiranje končnih farmacevtskih oblik, po podatkih Leka pa je tam zaposlenih več kot 710 sodelavcev.

Delo v treh izmenah, tudi ob praznikih in nedeljah, številne nadure, vse to so stalnice zaposlenih v družbi Lek. Kot opozarja bralka, bi bile plače mnogih izredno nizke, če ne bi prejemali teh dodatkov. Zato nezadovoljstvo med zaposlenimi vedno bolj raste. Če jim vodstvo ne bo prisluhnilo, pa grozijo celo s stavko oziroma prekinitvijo dela. Kaj zahtevajo? Takojšnje povečanje plač vseh zaposlenih za najmanj 15 odstotkov, vsakoletno usklajevanje plač z inflacijo vseh zaposlenih, kar mora biti zapisano tudi v kolektivni pogodbi ter pravičnejše deljenje dobička. "Zgodovina nas namreč uči, da so se delavske pravice in plačila vedno izborila in le redko podelila, zato stavko zaposlenih vidimo kot edino možnost in zadnjo pot za izboljšanje naših razmer," še navajajo v svoji zahtevi za dostojno plačilo. V Lendavi ima Lek pakirnico in del z antiinfektivi. Kot je dejala bralka, so odnosi in delovna klima v podjetju neustrezni, saj se na delavce vrši pritisk in se jih ustrahuje.

Rekordne investicije in vodilni položaj v Sloveniji Novartis v Sloveniji, v okviru katerega delujejo družbe Lek, Sandoz in slovenska podružnica Novartis Pharma Services, kljub zaostrenim gospodarskim razmeram ohranja vodilni položaj na slovenskem farmacevtskem trgu. Družba Lek je bila z 29-odstotnim tržnim deležem druga na trgu generičnih zdravil, okrepila se je tudi pri zdravilih na recept in ohranila vodilno mesto na trgu zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil, na generičnem antiinfektivnem trgu ter trgu podobnih bioloških zdravil. Lani so nadaljevali z vlaganji v povečanje proizvodnih zmogljivosti in obnovo obstoječih za doseganje večje produktivnosti, prilagajanje potrebam na trgu in regulatornim zahtevam in zagotovitev novih razvojnih zmogljivosti. V letu 2022 so v Sloveniji investirali rekordnih 346 milijonov evrov.

Odziv Novartisa: Razumemo stiske sodelavcev Za odziv smo prosili tudi vodstvo družbe. V njem so zapisali, da je Novartis v Sloveniji odgovoren delodajalec, zato razumejo skrbi in stiske sodelavcev, še posebej v obdobju zaostrenih makroekonomskih izzivov. "S skoraj 6000 zaposlenimi se nenehno trudimo nemoteno poslovati in zagotavljati zdravila, ohranjati ugled podjetja in zagotoviti dolgoročno stabilnost delovanja naših lokacij. Ob tem ves čas v odprtem dialogu sodelujemo s socialnimi partnerji (svetom delavcev in sindikatom) in skupaj iščemo najboljše rešitve za zaposlene ter naše podjetje."

Še naprej si želimo odprtega dialoga z vsemi socialnimi partnerji in zaposlenimi, da skupaj poiščemo odgovore na vsa vprašanja in dileme ter boljšo prihodnost za vse. —Novartis v Sloveniji