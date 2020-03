Delavcem Gorenja razdelili maske, ob prihodu na delo jim merijo temperaturo

V velenjskem podjetju je zaposlenih okoli 3500 ljudi, zato so z namenom, da bi kar se da zaščitili njihovo zdravje in hkrati preprečili motnje v proizvodnji in poslovanju, sprejeli nove preventivne ukrepe. Pojav novega koronavirusa v tako velikem podjetju bi namreč lahko povzročil precej težav v proizvodnji. V skupini Hisense Europe, kamor spada tudi Gorenje, so sicer prve ukrepe sprejeli že januarja.

V velenjskem Gorenju so danes uvedli dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zmanjšali so število vhodov v podjetje, vsem zaposlenim pa od danes zjutraj pred vstopom v podjetje izmerijo temperaturo.

Posebne ukrepe so sprejeli tudi za gibanje v jedilnici, kjer so predpisali najmanj enometrsko varnostno razdaljo in omejitve pri sedenju za mizo, med katerimi so postavili pregrade. Zaposleni v pisarnah pa po novem malice dobivajo v pisarne. Znotraj varovanega območja Gorenja morajo zaposleni od danes nositi zaščitne maske, ki jih priskrbi podjetje. Odsvetujejo tudi zbiranje večjega števila sodelavcev na istih mestih, namesto sestankov priporočajo druge oblike komunikacij.

Poleg že prej danih navodil o samozaščitnem ravnanju in namestitvi razkuževalnih sredstev po novem od danes zjutraj pooblaščeni člani kolektiva in pripadniki civilne zaščite iz podjetja vsem zaposlenim ob vstopu merijo temperaturo. Merjenje temperature zaposlenim priporočajo tudi doma.

Kot so še sporočili iz Gorenja, so poseben režim uvedli tudi za obiskovalce, čeprav poslovne obiske v večini odsvetujejo. Že pred časom so uvedli tudi posebni režim za vstope voznikov tovornjakov. Sicer pa so že januarja prepovedali vsa službena potovanja v ali iz Kitajske, prav tako so pred dvema tednoma prepovedali vsa druga službena potovanja, ki niso nujna. Za sodelavce, ki bi lahko bili izpostavljeni virusu v preteklih tednih po Evropi, predpisujejo karanteno in delo od doma.

Za spremljanje stanja po vseh Hisensovih podjetjih po Evropi so v skupini Hisense ustanovili poseben odbor za nadzor in preprečevanje epidemije, so še sporočili iz Gorenja in dodali, da bodo vsi sprejeti ukrepi veljali do nadaljnjega in jih bodo po potrebi še prilagajali.