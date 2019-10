Delavcem v Mlekarni Celeia grozi odpuščanje

Neuradno naj bi brez službe ostalo od 30 do 45 delavcev, ki so zaposleni za določen čas.

V podjetju bodo sprejeli ukrepe na več različnih področjih in že iščejo najbolj optimalne odločitve za izboljšanje poslovanja. Vse poteze morajo hkrati tudi pozitivno vplivati na dolgoročni razvoj mlekarne, ki je v lasti 17 kmetijskih zadrug, so pojasnili v Mlekarne Celeia:"Povečanje produktivnosti je ena od pomembnih točk prilagajanja, na katero vplivajo procesi dela, širina in globina asortimana ter seveda tudi število zaposlenih. Zato v tej fazi pripravljamo projekte v povezavi z vsemi naštetimi točkami."