Delavci Emo orodjarne brez plač, podjetje gre v stečaj

V celjskem podjetju sicer že pol leta zamujajo plače, delavci še vedno niso dobili letošnjega regresa, vse slabši so po opozorilih zaposlenih in sindikata že nekaj časa tudi ostali delovni pogoji. Zaposlenim je tako prekipelo.

Kot je povedal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak, so izvedli sestanek s člani sindikata, na katerem so jim delavci podali potrebne podatke za to, da bodo zaposleni podali izredno odpoved delovnega razmerja iz razlogov na strani delodajalca. Po posredovanju inšpektorata so prejeli tudi plačilne liste delavcev za izvršbo za še neplačane plače ter regres.