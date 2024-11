Delavci na nogah: 'To je le napoved, kaj se bo dogajalo od decembra'

"Danes je zadnja priložnost za Volkswagen, da najde rešitev brez zapiranja tovarn in množičnih odpuščanj," je opozoril glavni pogajalec IG Metalla Thorsten Gröger . "Če danes ne bomo našli rešitve, novembra za to ne bo več možnosti," je dejal. "Potem se bomo pripravili na industrijsko akcijo," je sklenil z grožnjo stavke.

"Prihodnost namesto varčevanja", "Vse tovarne morajo ostati", sta se glasila dva od sloganov na transparentih protestnikov. V Volkswagnu bi lahko v prihodnjih tednih prišlo do stavke, delavci pa so v tej luči danes vzklikali: "Pripravljeni smo!"

Kot so po poročanju dpa pojasnili v sindikatu IG Metall, se je protestu v Wolfsburgu danes pridružilo prek 6000 delavcev iz vseh desetih Volkswagnovih tovarn v Nemčiji. Demonstracije so sprožili pred vrati arene, v kateri zasedajo socialni partnerji.

'Tu se nihče več ne more počutiti varnega': kdo in kako bo rešil Volkswagen?

Volkswagen naj bi nameraval zapreti več tovarn v Nemčiji, število zaposlenih pa oklestiti za več deset tisoč. Potem ko so v podjetju septembra prekinili več kot 30 let star kolektivni dogovor o zaščiti delovnih mest, so socialni partnerji zagnali pogajanja za novo kolektivno pogodbo. IG Metall je septembra neuspešno zahteval sedemodstotno zvišanje plač. Namesto tega naj bi v podjetju zdaj želeli izpeljati 10-odstotno znižanje plač in zamrznitev povišanj plač za dve leti.

Volkswagen v največjem gospodarstvu v območju evra zaposluje okoli 120.000 ljudi. Približno polovica jih dela na sedežu podjetja in v osrednji tovarni v mestu Wolfsburg na severu države. Skupaj ima podjetje v Nemčiji deset tovarn; šest na Spodnjem Saškem, tri na Saškem in eno v Hessnu. Podjetje v Nemčiji še nikoli ni zaprlo nobene tovarne, tudi sicer tega v svetu ni storilo že več kot tri desetletja.