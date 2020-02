Delavci v turizmu in gostinstvu dočakali višje plače in regres

Aneks so podpisali predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Združenju delodajalcev Slovenije Igor Škrinjar , direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo in predsednik Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Kristijan Lasbaher .

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v panožni zbornici, so s podpisom aneksa socialni partnerji v sektorju poskrbeli za skupen dvig najnižjih osnovnih plač v višini 10,25 odstotka, in to v dveh delih. Prvi, petodstotni dvig, bo izveden s 1. marcem, za preostalo pa se bodo plače delavcev v tem gospodarsko pomembnem sektorju popravile s 1. julijem, torej na začetku glavne poletne turistične sezone.

Obenem so z aneksom h kolektivni pogodbi določili tudi višino regresa za letos, ki bo izplačan v višini 1150 evrov, kar pomeni 100 evrov več kot v letu 2019. Ker je od lani letni regres oproščen vseh dajatev, bodo tako delavci na račune prejeli celoten znesek.

Številni delavci v turizmu in gostinstvu prejemajo minimalno plačo. Ta se je z letošnjim letom v celotnem gospodarstvu dvignila z 886,63 na 940,58 evra bruto, veljati pa je začela tudi spremenjena definicija minimalne plače, po kateri so iz nje izločeni vsi dodatki.

Sindikat gostinstva in turizma v sektorju sicer že dolgo časa opozarja na številne težave v panogi, kot so pomanjkanje kadra, neugoden delovni čas, težki pogoji dela in slaba plača. Tudi zaradi tega je poklic v zadnjih letih postal vse manj zaželen in vse bolj odvisen od tuje ali študentske delovne sile. To pa se ne sklada s cilji strategije razvoja slovenskega turizma glede višje cenovne in kakovostne ravni.