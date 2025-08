Delničarjem Intereurope po 12 letih dividende

Delničarji, med katerimi je z več kot 94-odstotnim deležem največji državna Pošta Slovenije, ki ima v lasti tudi vse prednostne delnice, so sprejeli predlagani sklep, po katerem bo družba za navadne dividende namenila 1,1 milijona evrov, tako da bo dividenda na navadno in na prednostno delnico znašala po 0,04 evra bruto.

Za prednostne dividende bo namenjenih dobrih 106.000 evrov, tako da bo prednostna dividenda znašala 0,01 evra bruto na prednostno delnico, so po petkovi skupščini sporočili iz Društva Mali delničarji Slovenije (MDS).

Preostanek bilančnega dobička v znesku 17,5 milijona evrov bo ostal nerazporejen, o njegovi uporabi bodo odločali v naslednjih poslovnih letih.

Skupščina je zavrnila nasprotni predlog MDS, da bi delničarjem namenili 37 centov bruto na delnico. V društvu so opozorili, da so zaradi umika delnice iz kotacije na Ljubljanski borzi stroški za vodenje trgovalnih računov višji, izplačilo višje dividende pa da bi bilo "le mali obliž na 12-letno neizplačilo dividend" preostalim malim delničarjem. Teh je bilo po navedbah društva konec leta 2024 nekaj manj kot 1800, v lasti pa so imeli okoli 1,56 milijona navadnih delnic Intereurope.