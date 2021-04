Delničarjem Petrola 22 evrov dividende na delnico

"Na osnovi analize strokovnjakov smo ugotovili, da so predpostavke odškodninske odgovornosti izpolnjene pri poslih, nakupu in dokapitalizaciji družbe mBills ter še nekaj manjših družb. Po oceni je nastala škoda v višini dobrih osem milijonov evrov, za katero solidarnostno odgovarja uprava. Tožbo smo že vložili," je po pisanju spletne izdaje Financ na skupščini povzela Nada Drobne Popović .

"Gre za farso, svoje odlično delo bomo pojasnjevali na sodišču," pa je delničarjem zagotovil Tomaž Berločnik , ki je upravo vodil s članoma Rokom Vodnikom in Igorjem Stebernakom . "Posle smo že razložili, poudarjam le, da smo vse izpeljali z dolžno skrbnostjo in strokovnostjo, vse je tudi v vseh letih pregledal revizor, ki na nobenem ni našel napak. Tudi ne v zadnjih dveh letih, ko več ne vodim uprave," je dodal.

Dividende na delnico enake kot lani

Delničarji so potrdili predlog, da se od 45,36 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 45,22 milijona evrov. Brez upoštevanja lastnih delnic to znaša 22 evrov bruto na delnico, kar je enako kot lani in doslej rekordna višina. Preostanek bilančnega dobička v znesku 132.440 evrov bo družba razporedila v druge rezerve iz dobička.

Skupščina v nadzorni svet imenovala predsednika uprave SDH

Skupščina se je seznanila z odstopno izjavo Branka Bračka, ki jo je podal, preden je nastopil mandat nadzornika. V nadzorni svet je imenovala predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Janeza Žlaka. Upravi in nadzornemu svetu je za lansko delo, v katerem je Skupina Petrol ustvarila 72,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 31 odstotkov manj kot leta 2019, podelila razrešnico.

Delničarji so potrdili še sklep, da sejnina za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 evrov bruto, člani nadzornega sveta pa prejmejo še osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 evrov bruto letno. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 50 odstotkov osnovnega plačila, podpredsednik pa do doplačila v višini 10 odstotkov osnovnega plačila.