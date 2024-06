Delničarji NLB potrdili izplačilo 110 milijonov dividend

Banka bo dividende v višini 5,50 evra bruto na delnico izplačala 26. junija, so sporočili iz NLB.

Kot so dodali, se je NLB zadnja leta odločala za polletno izplačilo dividend, pri čemer je bilo drugo izplačilo običajno potrjeno in izplačano proti koncu leta, kar je omogočalo pogostejši dialog z delničarji, med drugim tudi glede ustreznega upravljanja kapitala banke. Že v začetku leta je NLB tako napovedala drugo izplačilo dividend v enakem znesku, s čimer bi skupno izplačilo dividend v letu 2024 znašalo 220 milijonov evrov.

Delničarji, največji posamični med njimi je s 25 odstotki in eno delnico država, so se ob tem seznanili z letnim poročilom za lani, ko je NLB na ravni skupine ustvarila 550,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 23 odstotkov več kot leto prej. Skupni čisti prihodki iz poslovanja skupine so znašali nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov in bili s tem za 37 odstotkov višji kot leto prej.

Glede na to, da je potekel mandat trem članom nadzornega sveta NLB, in sicer predsedniku Primožu Karpetu, Davidu Ericu Simonu in Verici Trstenjak, so delničarji na skupščini imenovali tudi tri nadzornike. Ob Karpetu sta to še Natalia Olegovna Ansell ter Luka Vesnaver.

Karpe je po skupščini povedal, da je nadzorni svet NLB dobro uravnotežen in eden najbolj raznolikih mednarodnih nadzornih svetov v regiji, katerega cilj je z izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja ter s svetovanjem zagotavljati dodano vrednost, ob preudarnem obvladovanju tveganj podpirati nadaljnjo rast skupine NLB, razvijati zaposlene in delničarjem zagotavljati donos.

Nadzorni svet NLB poleg danes imenovanih članov sestavljajo še namestnik predsednika Shrenik Dhirajlal Davda, Cvetka Selšek, Islam Osama Zekry, Andre-Marc Prudent-Toccanier, Mark William Lane Richards ter dve predstavnici zaposlenih, in sicer Tadeja Žbontar Rems in Sergeja Kočar. Slednji se je mandat prav tako iztekel letos in jo je svet delavcev NLB že imenoval za nov mandat.