Delničarji Petrola o odškodninski tožbi proti nekdanji upravi

Za novo štiriletno obdobje so kot predstavniki kapitala predlagani trije dosedanji nadzorniki, Sašo Berger – ta trenutno tudi predseduje nadzornikom –, Igo Gruden in Mladen Kaliterna, ob njih pa uprava predlaga še imenovanje Aleksandra Zupančiča, Boruta Vrviščarja in Janeza Žlaka, trenutnega predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Mandat bi nadzornikom začel teči 11. aprila prihodnje leto, izjema je Kaliterna, ki bi mu nov štiriletni mandat začel teči 16. julija.

Po objavi predloga za imenovanje nadzornikov je v javnost prišla informacija, da se je Zupančič, sicer vodja kabineta ministra za okolje Andreja Vizjaka, znašel v kazenskem postopku. Sporno naj bi bilo dogajanje v času, ko je Zupančič vodil Komunalo Brežice.