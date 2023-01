Delničarji Petrola znova o posledicah regulacije

O vplivu regulacije cen energentov na poslovanje skupine Petrol so delničarji razpravljali že konec decembra, ko je predsednica uprave Nada Drobne Popović škodo na vseh trgih, kjer so navzoči, ocenila na 194,1 milijona evrov. Regulacija cen preostalih energentov je skupini povzročila dodatnih 16 milijonov evrov škode, je dodala.

Regulacija cen goriv v Sloveniji in na Hrvaškem se nadaljuje tudi v letu 2023, ob tem se Petrol sooča s slabšimi nabavnimi pogoji ter višjimi stroški. Če pomoči države ne bo, uprava letos pričakuje škodo v višini 248,1 milijona evrov. To bo vplivalo tudi na investicijsko sposobnost in dinamiko zelenega prehoda skupine Petrol, je opozorila predsednica uprave.

Medtem je Petrol objavil prvo oceno poslovanja v lanskem letu. Ta kaže, da so se prihodki skoraj podvojili na rekordnih 9,4 milijarde evrov, namesto načrtovanega 158,3 milijona evrov čistega dobička pa je skupina leto 2022 sklenila z 12,1 milijona evrov izgube.