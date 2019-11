Delničarji proti likvidaciji Istrabenza

24. septembra so zapadle finančne terjatve DUTB do Istrabenza v višini 73,9 milijona evrov in Istrabenz je postal insolventen. S prenosom premoženja, vrednotenega na nekaj manj kot 9,2 milijona evrov, bi insolventnost odpravili in družba bi lahko šla v likvidacijski postopek, so navedli v sklicu skupščine.

Med premoženjem je polovični delež družbe Adriafin, ki je nekaj manj kot 78-odstotna lastnica družbe Vinakoper.