Delnice Mercatorja prenesene z Agrokorja na Fortenovo

Delnice Mercatorja, ki so bile v lasti finančno nasedlega koncerna Agrokor, so bile po številnih zapletih prenesene na skupino Fortenova, ki je nastala na pogorišču Agrokorja, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz največjega slovenskega trgovca. S prenosom delnic se tako končuje večletna zgodba o lastniški usodi Mercatorja po insolventnosti Agrokorja.

Mercator je tako danes od Fortenove in Agrokorja prejel obvestilo, da sta hrvaški podjetji v četrtek sklenili sporazum o prenosu 4.237.376 delnic Mercatorja, ki predstavljajo 69,57 odstotka osnovnega kapitala trgovca, z Agrokorja na Fortenovo. Delnice so prenesli danes, s tem pa se je delež glasovalnih pravic Fortenove v Mercatorju povečal z 18,53 odstotka na 88,10 odstotka. Ob tem je Mercator še lastnik 42.192 lastnih delnic.

S prenosom delnic Mercatorja na Fortenovo se končuje večletna zgodba o lastniški usodi Mercatorja po insolventnosti Agrokorja. Edino vredno Agrokorjevo premoženje so bile delnice Mercatorja.

Podrobnosti bodo popoldne na novinarski konferenci predstavili glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško, izvršni direktor za maloprodajo Fortenove Siegfried Ganshorn in predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić. Edino vredno Agrokorjevo premoženje so bile delnice Mercatorja S prenosom delnic Mercatorja na Fortenovo se končuje večletna zgodba o lastniški usodi Mercatorja po insolventnosti Agrokorja, ki je nato pristal v postopku izredne uprave, po doseženi poravnavi z upniki pa je na njegovem pogorišču nastala skupina Fortenova. Edino vredno Agrokorjevo premoženje so bile delnice Mercatorja. Za njihov prenos na Fortenovo je bilo treba premagati kar nekaj ovir. Poleg pridobitve soglasja Evropske komisije je bilo med glavnimi vprašanje Mercatorjevih obveznosti do bank upnic, v zgodbo pa se je z zasegom delnic vpletla tudi agencija za varstvo konkurence. Mercator poravnalk večino dolga pri bankah, zato soglasje bank upnic za prenos na Fortenovo ni bilo več potrebno Potem ko je vrhovno sodišče julija lani presodilo, da je treba delnice Agrokorju takoj vrniti, so stekli preostali postopki za prenos. Zadnji korak je bil narejen pred tedni, ko je skupščina Fortenove odobrila soglasje za razširitev obstoječega finančnega dogovora med ameriškim skladom HPS in rusko banko VTB v znesku do največ 390 milijonov evrov, ki jih je Fortenova posodila Mercatorju za refinanciranje njegovega dolga.

V Mercatorju so danes naknadno pojasnili, da so bili z današnjim dnem izpolnjeni vsi odložni pogoji za izvedbo refinanciranja z omenjenim posojilom. S črpanjem posojila v znesku 385 milijonov evrov je Mercator refinanciral svoje nadrejene obveznosti in sredstva uporabil za namene financiranja obratnega kapitala. Fortenova je medtem za financiranje posojila Mercatorju izdala obveznice v znesku 385 milijonov evrov, katerih kupca sta omenjena HPS Partners in VTB Europe.

Potem ko je vrhovno sodišče julija lani presodilo, da je treba delnice Agrokorju takoj vrniti, so stekli preostali postopki za prenos.

S tem ko je Mercator pri bankah poravnal večino svojih dolgov, soglasje bank upnic za prenos na Fortenovo ni bilo več potrebno. Obenem so bile delnice, ki jih je imela v Mercatorju ruska banka Sberbank in so predstavljale 18,53 odstotka delnic trgovca, prenesene na Fortenovo. Lastniški delež Sberbank v Fortenovi se je po drugi strani povečal na 44 odstotkov. Ruska banka je tudi največji lastni Fortenovo, ob tem pa so veliki lastniki še Ameriški sklad Kinghthead Capital Management, ki ima 24,9 odstotka v obveznicah, hrvaške finančne ustanove z okoli 15-odstotnim deležem, prav tako ruska banka VTB s 7,5 odstotka delnic in hrvaška PPD s 6,4 odsottka. Nekaj manj kot pet odstotkov imajo v lasti dobavitelji.