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Gospodarstvo

Delnice SpaceX strmoglavile, vlagatelje skrbi bitka za umetno inteligenco

New York, 23. 06. 2026 13.38 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
N.Š.
Elon Musk

Le deset dni po enem največjih borznih debijev v zgodovini je SpaceX doživel močan pretres. Delnice vesoljskega podjetja Elona Muska so v ponedeljek izgubile 16 odstotkov vrednosti, potem ko je podjetje razkrilo načrte za novo obsežno zadolževanje.

Gre že za tretji zaporedni dan padanja delnice. Vlagatelje je vznemirila predvsem napoved, da želi SpaceX izdati investicijske obveznice in si po poročanju ameriških medijev izposoditi približno 20 milijard dolarjev.

Denar naj bi podjetje porabilo predvsem za razvoj umetne inteligence in dolgoročne projekte, med katerimi so tudi podatkovni centri v vesolju.

Kljub padcu ostaja SpaceX eno najvrednejših podjetij na svetu. Delnica je trgovanje zaključila pri 154,60 dolarja, kar podjetju še vedno zagotavlja tržno vrednost okoli 2,03 bilijona dolarjev.

Testni polet rakete Starship
Testni polet rakete Starship
FOTO: AP

Od največjega IPO-ja do prvega resnega pretresa

SpaceX je 12. junija izvedel rekordno prvo javno ponudbo delnic (IPO), ki je po ocenah vlagateljev predstavljala enega največjih trenutkov v zgodovini tehnološkega sektorja.

Delnica je na borzo prišla po ceni 150 dolarjev in že prvi dan trgovanja poskočila za skoraj 20 odstotkov. Vrednost podjetja je takoj presegla dva bilijona dolarjev, Elon Musk pa je postal prvi človek v zgodovini z ocenjenim premoženjem nad bilijon dolarjev.

Za uspeh IPO-ja so bili v veliki meri zaslužni mali vlagatelji. Po podatkih družbe Vanda Research so v prvih petih dneh kupili za približno 405 milijonov dolarjev delnic SpaceXa.

V določenem trenutku je bilo zanimanje malih vlagateljev za SpaceX celo večje kot skupni nakupi vseh sedmih največjih ameriških tehnoloških velikanov, znanih pod imenom Magnificent Seven.

Zakaj vlagatelje skrbi novo zadolževanje?

Glavni razlog za padec delnice ni poslovanje podjetja, temveč vprašanje, koliko bo stala njegova prihodnost.

SpaceX je v ponedeljkovi dokumentaciji razkril načrte za izdajo obveznic in novo zadolževanje. Čeprav ima podjetje po lastnih podatkih več kot 100 milijard dolarjev denarnih rezerv, želi dodatna sredstva za financiranje izjemno dragih razvojnih projektov.

Po februarski združitvi SpaceXa in Muskovega podjetja xAI je razvoj umetne inteligence postal ena ključnih prioritet skupine. To pa zahteva ogromne količine računalniške moči, podatkovnih centrov in specializirane infrastrukture.

Prav stroški umetne inteligence danes predstavljajo eno največjih finančnih bremen največjih tehnoloških podjetij. Analitiki opozarjajo, da SpaceX pri tem ni izjema.

"Vlagatelji ostajajo previdni glede vseh teh izdaj dolga, vendar je to postalo del tekme v umetni inteligenci," je dejal Dan Ives iz investicijske hiše Wedbush Securities. Po njegovih besedah velika tehnološka podjetja zbirajo vedno več kapitala za financiranje ogromnih investicij, ki jih zahteva razvoj umetne inteligence, poroča New York Post.

Tudi največji igralci si izposojajo denar

SpaceX ni osamljen primer. V zadnjih tednih so podobne načrte napovedali tudi Alphabet, Amazon in Nvidia. Vsi se soočajo z enakim problemom. Povpraševanje po zmogljivostih za umetno inteligenco raste hitreje kot kadarkoli prej, gradnja infrastrukture pa zahteva desetine milijard dolarjev.

Razlika je le v tem, da je SpaceX trenutno pod precej večjim drobnogledom, saj je šele pred kratkim vstopil na borzo.Vlagatelji zato podrobneje spremljajo vsako novo informacijo o porabi denarja in načrtih podjetja.

In podjetje kuri denar z rekordno hitrostjo. Podjetje je lani ustvarilo skoraj pet milijard dolarjev izgube. Kapitalske naložbe so dosegle rekordnih 20,7 milijarde dolarjev. Samo v prvem letošnjem četrtletju je SpaceX porabil 10,1 milijarde dolarjev. Od tega je bilo kar 7,7 milijarde povezanih z umetno inteligenco. Za primerjavo: v enakem obdobju lani je celotna poraba znašala 4,1 milijarde dolarjev. To pomeni, da se stroški povečujejo bistveno hitreje od prihodkov.

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Kaj pravzaprav kupujejo vlagatelji?

Del analitikov opozarja, da vlagatelji SpaceXa ne vrednotijo po tradicionalnih merilih. Scott Martin iz družbe Kingsview Wealth Management je po IPO-ju opozoril, da večina vlagateljev ne kupuje sedanjega poslovanja podjetja, ampak predvsem vizijo Elona Muska.

"Ne kupujejo današnjih rezultatov. Kupujejo Elona Muska, Starlink, umetno inteligenco, vesoljsko infrastrukturo in prepričanje, da bo SpaceX prevladoval v panogah, ki danes sploh še ne obstajajo," je dejal.

Prav v tem pa se skriva tudi največje tveganje. Ko vrednost podjetja temelji predvsem na pričakovanjih o prihodnosti, lahko vsaka informacija o višjih stroških, zamudah ali dodatnem zadolževanju sproži močan odziv vlagateljev.

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KOMENTARJI6

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Rafael Kramar
23. 06. 2026 15.07
Če tole pade tja blizu 100, gre moja bajta in komplet grunt na hipoteko!!
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
23. 06. 2026 14.57
Pogrešam Evropejce. Mi se moramo dokončno distancirati od norih Amerov, ki so očitno nezanesljivi. Naj mask počne kar hoče, Evropa mora imeti svoj AI.
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+1
1 0
x2f3y1q0đ5
23. 06. 2026 14.41
Kdor bo paradni konj na področju AI, bo vladal svetu. To je edina panoga v kateri lahko zahod še tekmuje z vzhodno hemisfero in tako narekuje vodstvo v svetu.
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0 0
klop12
23. 06. 2026 14.34
haha, iz bitkojna se grejo ovce pošišat še k spejzx
Odgovori
0 0
Kmet ljubi Janeza
23. 06. 2026 14.50
Itak je bilo to za pričakovat. Že praksa. Pa itak se v ameriškem sistemu Elonu & co bolj splača zadolževat.
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0 0
Rafael Kramar
23. 06. 2026 15.13
Za zmetat Bitcoin in SpaceX v isti škrnicl, moraš pa biti na robu pismenosti!?
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0 0
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