Delo na polju brez vode, nov primer izkoriščanja indijskih delavcev?

Na kmetiji Bobnar v Cerkljah na Gorenjskem naj bi 20 delavcev iz Indije delalo v slabih pogojih, delodajalec naj jim med drugim ne bi dovolil piti vode. Kršitve so bile že pred poletjem prijavljene Inšpektoratu RS za delo in policiji, a epiloga še ni, je poročala TV Slovenija.

Delavci so na pomoč zaprosili tudi predsednico države Natašo Pirc Musar, v elektronskem pismu so zapisali, da vsak mesec opravijo med 250 in 300 ur dela, za delo na polju pa da so plačani štiri evre na uro. Med neprekinjenim osemurnim delovnikom jim delodajalec ne dovoli niti, da bi popili vodo, so opozorili.

Priložili so tabelo dejansko opravljenih ur za slabih 790 evrov mesečnega plačila, medtem ko iz delovnih pogodb, ki so jih podpisali z delodajalcem, izhaja, da bi morali za 40-urni delovnik prejeti 1270 evrov bruto plače. Že lani pa delodajalec svojim zaposlenim ni izplačal regresa.

Delavci so opisali tudi svojo nastanitev. "Soba je majhna. Nad velikimi zalogami bencina in nafte je 26 postelj, vsak hip lahko pride do nesreče," so navedli.