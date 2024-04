Delo od doma zaradi prometnih konic vlada lahko le priporoči

Na ministrstvu za javno upravo so za 24ur.com potrdili, da so ta teden prejeli dopis Darsa, v katerem so sporočili, da maja pričakujejo povečan promet, zato predlagajo, da se prouči možnosti, da bi se ob določenih dneh delo v javni upravi v čim večjem obsegu opravljalo od doma.

Poročali smo že, da je Dars izpostavil nabor datumov, ko bi bilo delo od doma za uslužbence v javni upravi najbolj smotrno. Med njimi naj bi poleg prvomajskih praznikov bili še nekateri verski prazniki, kot so vnebohod 9. maja, binkošti 19. maja in praznik svetega rešnjega telesa 30. maja.

Na ministrstvu so v odgovorih na naša vprašanja pojasnili, da o tem vprašanju poteka razprava v okviru vladne delovne skupine, ki jo vodi okoljsko ministrstvo. "V okviru delovne skupine poteka diskusija predvsem v smeri, da bi ob prometno najbolj izpostavljenih dneh v letu bilo v organih državne uprave priporočeno delo od doma, in sicer predvsem za delovna mesta oz. uslužbence, kjer delovni proces to dopušča," so pojasnili.

Ob tem pa dodali, da je vlada že avgusta 2022 sprejela usmeritve za hibridni način dela v organih državne uprave, ki upoštevajo tudi okoljske in prometne cilje. A hkrati izpostavili, da vlada lahko le poda usmeritve in organom državne uprave priporoči delo na domu. Končna odločitev pa je na predstojniku organa, ki v skladu z zakonom o javnih uslužbencih izvršuje pravice in obveznosti delodajalca, so poudarili.

"To pomeni, da bi tudi v konkretnem primeru vlada lahko podala zgolj usmeritve oziroma, bolj verjetno, ker gre za konkretni primer, priporočilo glede dela na domu," pojasnjujejo.