Delodajalci: 7,5-odstotni dvig nas katapultira na sam vrh v EU

Ob zdravniški in sodniški stavki bo vlada, kot kaže, morala ugrizniti še v eno kislo jabolko. Zveza svobodnih sindikatov namreč zahteva višje usklajevanje minimane plače, kot je določeno z zakonom. Ta določa, da se minimalna plača uskladi z višino lanskoletne inflacije, ki znaša 4,2 odstotka. Sindikati pa delodajalcem in vladi pred petkovim sestankom sporočajo, da to ne bo dovolj in zahtevajo dvig minimalne plače za 7,5 odstokov, kar bi pomenilo 913 evrov neto, po zakonu pa bi se minimalna plača dvignila na 902 evrov neto. Zakaj takšna zahteva sindikatov, kaj nanjo pravijo delodajalci in kaj bodo vladi predlagali oni? V oddaji 24UR ZVEČER sta argumente soočila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič in predstavnik delodajalcev Marjan Trobiš.

"Zakon določa samo minimalni možni dvig oziroma obvezen, o 4,2 odstotka se ni treba niti pogovarjati niti pregovarjati, ampak ga je že določil zakon. Zakon pa ima tudi mehke vsebine, ki pa so razlog za petkovo posvetovanje s socialnimi partnerji. Namreč, minimalno plačo je mogoče dvigniti tudi do višine 40 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. To bi pomenilo lahko približno 10,5-odstoten dvig. Lahko pa se upošteva tudi stanje v gospodarstvu, rast produktivnosti, stanje na trgu dela, rast realnih plač ... in vsi ti parametri v lanskem letu kažejo pozitivne trende. Nikjer nimamo negativnih rasti, zato je teh 7,5 odstotkov predlog, za katerega ocenjujemo, da bi moral biti minimalno tak, ki bi bil sprejemljiv," je uvodoma pojasnila Lidija Jerkič.

"Mi samo za to, da upoštevamo zakon o minimalni plači. V primeru 7,5 odstotkov tega ne storimo," odgovarja predstavnik delodajalcev Marjan Trobiš. "Ker zakon jasno pove, da življenjske potrebščine, ki smo jih izračunali v preteklem letu, je bilo ravno to, da formiramo novo minimalno plačo. Pogledamo tudi za nazaj, koliko dvigov minimalnih plač nad inflacijsko stopnjo smo imeli. Imeli smo tudi enega od največjih dvigov tudi ko smo imeli deflacijo," pravi. Po njegovih besedah je sicer povsem legitimno, da sindikati zahtevajo več, vendar opozarja, da so morajo vsi osredotočiti na zakon, ki da jasno definira, kaj pomeni dvig, kaj pomenijo izračuni življenskih stroškov: "Govorimo o tretjem členu zakona, od 20 do 40 odstotkov, kar pomeni, da smo to že storili v preteklem letu." Jerkičeva ponavlja, da zakon ne določa, "za koliko se dviguje, ampak za koliko se mora". Kot pravi, je to, za koliko se bo dvignila minimalna plača, odvisno od posvetovanj s socialnimi partnerji. Vesela je, da je v zakonu določeno, koliko se plača mora dvigniti: "V nasprotnem primeru bi se pogovarjali okrog odstotka, pol odstotka ali kaj podobnega," delodajalskim organizacijam očita, da nikoli niso bile pripravljene dvigniti minimalne plače več kot samo za določene minimalne odstotke: "To je bil tudi razlog, da je pa vsake toliko časa potem prišlo do skokovitih dvigov, zato da smo lahko nadoknadili tisto, kar smo vmes zamudili."

Za koliko se bo dvignila minimalna plača? FOTO: POP TV icon-expand

Jerkičeva trdi, da je 4,2-odstotka "umetna inflacija lanskega leta", pripisuje jo pocenitvi naftnih derivatov. "To, na kar se pa nanaša minimalna plača, na minimalne življenske stroške, v tej košarici so pa osnovne življenjske potrebščine - od kruha, zelenjave, mesa, stanovanja, elektrike. Vse to se je pa dražilo, nekatere stvari tudi za dvomestno število," opozarja. Kot pravi, njihov predlog temelji na realnem razmerju med eskaliranimi minimalnimi življenjskimi stroški za lansko leto in minimalno plačo: "To pa je približno 31 odstotkov. Samo to razmerje predlagamo, da se zaradi ohranitve kupne moči obdrži," pojasnjuje.