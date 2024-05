Delodajalci do konca leta napovedujejo 35.600 novih zaposlitev

Delodajalci v drugi polovici leta predvidevajo približno 35.600 zaposlitev, so zapisali na zavodu za zaposlovanje, ki izvaja raziskavo. Aprila in maja je v njej sodelovalo skoraj 3150 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije. Delodajalci, vključeni v raziskavo, zaposlujejo skupaj 344.000 ljudi.

Najpozitivnejše napovedi glede gibanja zaposlovanja so v gradbeništvu, gostinstvu, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

V prihodnji polovici leta bodo najpogosteje iskani delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih in drugih ustanovah, prodajalci ter elektroinštalaterji.