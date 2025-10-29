Delodajalci Golobu predlagajo, da se božičnica vsem zagotovi iz proračuna

Delodajalske organizacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta, so na premierja Roberta Goloba naslovile pismo, v katerem protestirajo proti načinu vodenja socialnega dialoga. Njihove pripombe na predlog zakona o obvezni božičnici so bile na ponedeljkovi seji Sveta namreč po njihovih navedbah povsem prezrte. Predlagajo, da se božičnica vsem zagotovi iz državnega proračuna.

Kot so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), so delodajalci razočarani, ker vlada ni podala nobenih vsebinskih odgovorov ali pojasnil na njihove pisne predloge, argumente in vprašanja v zvezi s predlogom omenjenega zakona o zimskem prejemku, ki bi se po novem imenoval zimski regres, a se je v politiki in javnosti zanj prijel naziv božičnica. Sporočilo so poslali tudi v imenu Združenja delodajalcev Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Božičnica FOTO: Shutterstock icon-expand

"Ker odgovorov nismo dobili, tudi niso bili izpolnjeni temelji za vsebinsko razpravo o predlaganem zakonu. Bistvo socialnega dialoga je, da smo v dialog enakopravno vključeni in obravnavani vsi socialni partnerji, torej tudi delodajalci. V konkretnem primeru pa smo bili delodajalci popolnoma prezrti in preslišani že v fazi izhodišč in nato še pri obravnavi predloga zakona," so zapisali. Zaradi vsega naštetega bi bila udeležba na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) po njihovih besedah preuranjena. Ponedeljkove seje se tako niso udeležili. Predstavniki vlade in sindikatov so kljub temu opravili razpravo o predlogu zakona, kar so v OZS označili kot "zgolj še en pogovor med vlado in sindikati".

Opozarjajo, da so 2023 že izstopili iz ESS

"Posebej smo ogorčeni nad ravnanjem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca, ki je kot skrbnik socialnega dialoga v naši državi takšen t. i. socialni dialog dopustil in celo vodil tovrstno razpravo na seji brez predstavnikov delodajalcev. Ostro nasprotujemo ignoranci in enostranski potezi ministra, ki na tak način ponovno ruši socialni dialog in ignorira delodajalske organizacije, ki predstavljajo pomemben del družbe, to je gospodarstvo," so poudarili. Takšen način vodenja je julija 2023 že privedel do izstopa delodajalcev iz ESS, so opozorili. Če se bo nadaljeval, napovedujejo "ponovno začasno obstrukcijo delodajalcev pri delovanju ESS".