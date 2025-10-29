Svetli način
Gospodarstvo

Delodajalci Golobu predlagajo, da se božičnica vsem zagotovi iz proračuna

Ljubljana, 29. 10. 2025 17.28 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Delodajalske organizacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta, so na premierja Roberta Goloba naslovile pismo, v katerem protestirajo proti načinu vodenja socialnega dialoga. Njihove pripombe na predlog zakona o obvezni božičnici so bile na ponedeljkovi seji Sveta namreč po njihovih navedbah povsem prezrte. Predlagajo, da se božičnica vsem zagotovi iz državnega proračuna.

Kot so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), so delodajalci razočarani, ker vlada ni podala nobenih vsebinskih odgovorov ali pojasnil na njihove pisne predloge, argumente in vprašanja v zvezi s predlogom omenjenega zakona o zimskem prejemku, ki bi se po novem imenoval zimski regres, a se je v politiki in javnosti zanj prijel naziv božičnica.

Sporočilo so poslali tudi v imenu Združenja delodajalcev Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

"Ker odgovorov nismo dobili, tudi niso bili izpolnjeni temelji za vsebinsko razpravo o predlaganem zakonu. Bistvo socialnega dialoga je, da smo v dialog enakopravno vključeni in obravnavani vsi socialni partnerji, torej tudi delodajalci. V konkretnem primeru pa smo bili delodajalci popolnoma prezrti in preslišani že v fazi izhodišč in nato še pri obravnavi predloga zakona," so zapisali.

Zaradi vsega naštetega bi bila udeležba na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) po njihovih besedah preuranjena. Ponedeljkove seje se tako niso udeležili. Predstavniki vlade in sindikatov so kljub temu opravili razpravo o predlogu zakona, kar so v OZS označili kot "zgolj še en pogovor med vlado in sindikati".

Opozarjajo, da so 2023 že izstopili iz ESS

"Posebej smo ogorčeni nad ravnanjem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca, ki je kot skrbnik socialnega dialoga v naši državi takšen t. i. socialni dialog dopustil in celo vodil tovrstno razpravo na seji brez predstavnikov delodajalcev. Ostro nasprotujemo ignoranci in enostranski potezi ministra, ki na tak način ponovno ruši socialni dialog in ignorira delodajalske organizacije, ki predstavljajo pomemben del družbe, to je gospodarstvo," so poudarili.

Takšen način vodenja je julija 2023 že privedel do izstopa delodajalcev iz ESS, so opozorili. Če se bo nadaljeval, napovedujejo "ponovno začasno obstrukcijo delodajalcev pri delovanju ESS".

Preberi še ESS o bolniških in obdavčitvi s. p.-jev, a brez soglasja o božičnici

Zato zahtevajo, da se socialni dialog nadaljuje v običajnem tripartitnem okvirju in z enakopravno vključenostjo vseh partnerjev. Predmet pogajanj ne more biti le omejen obseg minimalnih parametrov, temveč celotna vsebina predloga zakona, ki pa mora biti tudi ustrezno pripravljena, so zapisali. "Samo v tripartitnem dialogu z odprto vsebino, kjer so vladna stran, sindikati in delodajalci enakovredno vključeni, bi lahko dosegli dogovor, ki bi bil sprejemljiv za vse strani," so dodali.

ESS je na ponedeljkovi izredni seji kljub nesklepčnosti zaradi odhoda delodajalcev soglašal, naj vsi zaposleni prejmejo neobdavčeno in neoprispevčeno božičnico v višini polovice minimalne plače, pri čemer jo lahko delodajalci v težavah izplačajo z zamikom. Vlada je predlog zakona, ki predstavlja podlago za izplačilo, obravnavala sredi oktobra.

ess delodajalci božičnica robert golob
Nek po remontu znova v omrežju

kunccix
29. 10. 2025 19.06
+1
Ja, pa nafto vsem privatnikom za jahte, čolne…. plačati
ODGOVORI
1 0
matjaz mravlak
29. 10. 2025 19.06
haha vi pa ste nor!! gospodarstvo naj poskrbi za sebe
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
29. 10. 2025 19.06
Bravo delodajalci. Pravilno ste mu povedali. Če je ustvaril dve miliardi luknje in bo vseeno dal državni upravi naj pa še gospodarstvu . Bravo !!!
ODGOVORI
0 0
abcde1234
29. 10. 2025 19.05
-2
Namesto , da milijone tišimo v NATO za to brezvezno vojno UKR/RUS, ki je Ukrajina nikoli ne bo dobila, razdelimo ta denar med narod.
ODGOVORI
0 2
JApajaDAja
29. 10. 2025 19.04
-1
"vsem" božičnico v enakem znesku...za upokojence in zaposlene v realnem in js naj si plačamo sami-iz proračuna r slo.....
ODGOVORI
1 2
Castrum
29. 10. 2025 19.04
+0
Hahaha, bravo. Dobra poteza. Če se iz proračuna futra JS naj se tudi ostali
ODGOVORI
2 2
Uporabnik1804794
29. 10. 2025 19.04
+1
30.000€ sociale letno za tzigansko družino se pa najde. Koliko božičnic je to?
ODGOVORI
2 1
prinašalec2
29. 10. 2025 19.03
+0
😀😀😀bravo. Hvl
ODGOVORI
1 1
E.Nigma
29. 10. 2025 19.03
Preprosto. Idi na računalnik, zgrabi telefon in se zmeni za delo. Daj oglas za delavce. In je to to. Pa jim daj Bozicnice. Kaj jamrate samo.
ODGOVORI
0 0
Fussy
29. 10. 2025 19.02
-1
Ker se božičnica uveljavlja pod razlogom izboljšanja socialnega stanja posamznikov v državi bi morala biti rubežno izključena in biti last vsakega ki mu pripada.
ODGOVORI
0 1
bodi
29. 10. 2025 19.02
+1
državni uslužbenci sploh ne bi smeli imeti božičnice kot vse dosedaj razen zaposleni nižjega ranga
ODGOVORI
1 0
victini
29. 10. 2025 19.01
+4
JU bi dobila iz proracuna drugi nej se pa je*emo
ODGOVORI
5 1
Vera in Bog
29. 10. 2025 19.03
-1
Spet nekaj na pamet? Sploh veš od kje pride denar za javni sektor? Bolj iz državnih družb
ODGOVORI
0 1
eurosapiens
29. 10. 2025 19.01
+6
denarja je dovolj ... samo država preveč troši in preveč korupcije - 3,5 miljarde letno, ki se sploh ne preganja ... in preveč zaposlenih po raznih pisarnah za več kot 50 procentov
ODGOVORI
6 0
MatPaat
29. 10. 2025 19.00
+5
Edino pravilno zakaj tud podjetniki ne bi 1x nekaj dobili od države.
ODGOVORI
5 0
Anonymous111
29. 10. 2025 18.59
-3
Mislim da se tukaj tresejo predvsem tisti kolegi podjetniki ki majo doma razne hude avtomobile, bazene, vile itd. V takšnem primeru naj malo pogledajo prilive lastnikom firm (pa jih ni malo) ki tako jamrajo da nemorajo plačat svojih. V našem podjetju zaposleni dobijo zadnja tri leta (od ustanovnitve) redno božičnico. Tudi naprej bo tako ostalo.
ODGOVORI
2 5
Misika1967
29. 10. 2025 18.59
-2
NE,OBRTNIKI VLECEJO VSE SUBVENCIJE KI JIH LAHKO,VSE UGODNOSTI ZA ZAPOSLITEV DELAVCEV,NE DOBICKA PA NEBI DELILI. NAJ DAJO SAMI IN PIKA
ODGOVORI
2 4
E.Nigma
29. 10. 2025 19.04
A socialkarji pa ne? Do dobi preko eko sklada. 18.000€. pa nima za streho, pa nima za okna, pa nima za fasado .
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
29. 10. 2025 18.59
+6
Normalno, zakaj morajo firme vedno plačevat, ju pa je pridelala zaradi svoje nesposobnosti 2 mrd minusa!
ODGOVORI
6 0
Vera in Bog
29. 10. 2025 18.58
+2
Sej to je pravilna poteza če bi prej dvignili gospodarstvo ampak ta vlada spi
ODGOVORI
3 1
Slovener
29. 10. 2025 18.57
+4
A "Bakreni" bojo za božičnco dobil žlebove na cerkvi v Šentjerneju ?
ODGOVORI
4 0
loso
29. 10. 2025 18.57
+6
…naj država vse podržavi in vsi bomo zaposleni v državni upravi…, juhu pa gremo na bolje , spanje v službi, službene kartice, vozila, menza vse po 2e…, noro, komaj čakam…
ODGOVORI
7 1
