Delodajalci lahko oddajajo vloge za čakanje na delo v septembru

Kot so danes sporočili z zavoda, lahko delodajalci odslej uveljavljajo povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotijo na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. septembra.

Vloge morajo oddati elektronsko na Portalu za delodajalce najpozneje v osmih dneh od napotitve zaposlenih na čakanje, so opozorili.

Tudi delodajalci, ki so oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. avgusta, pri čemer pa želijo ukrep uveljavljati tudi v septembru, morajo oddati novo vlogo v osmih dneh od napotitve. Če zaposlene napotijo na začasno čakanje s 1. septembrom, morajo vlogo tako predložiti najpozneje do 9. septembra, so pojasnili na zavodu.