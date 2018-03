Februarska brezposelnost nižja: delodajalci najpogosteje iščejo natakarje, zidarje, čistilce, prodajalce

V prvih dveh mesecih letošnjega leta se je medtem na zavodu na novo prijavilo 16.355 brezposelnih oseb, kar je 13,5 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (10.416). Prijavilo se je še 1498 iskalcev prve zaposlitve ter 2104 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 7379 brezposelnih oseb, ki jih je februarja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5640 oseb, kar je 8,7 odstotka manj kot januarja in 10,5 odstotka manj kot februarja 2017.

Na novo se je februarja na zavodu prijavilo 5143 brezposelnih oseb, 54,1 odstotka manj kot januarja in 13,1 odstotka manj kot februarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 3005 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 589 iskalcev prve zaposlitve ter 649 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Na mesečni ravni se je februarja število brezposelnih znižalo za 2236 oseb, na letni ravni pa za 15.656 oseb. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bila na zavodu v povprečju prijavljena 86.801 brezposelna oseba, kar je 15,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2017, so sporočili z zavoda.

Februarja se je brezposelnost po dvomesečnem obdobju sezonske rasti znova zmanjšala, in sicer v vseh območnih službah državnega zavoda za zaposlovanje. Ob koncu februarja je bilo registriranih 85.683 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot januarja in 15,4 odstotka manj kot februarja 2017, kažejo podatki zavoda.

Največ povpraševanja po natakarjih, prodajalcih, strežnikih, čistilcih, zidarjih ...

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 15,8 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, za 35 odstotkov manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 10,1 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je odjavilo skupaj 15.732 brezposelnih oseb, od teh 11.820 zaradi zaposlitve, kar je 6,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2017.

Februarja se je v primerjavi s prejšnjim mesecem brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah zavoda za zaposlovanje, najbolj v območni službi Nova Gorica, v kateri se je znižala za 4,1 odstotka, in v območni službi Koper (-3,8 odstotka). Nadpovprečno glede na raven države je brezposelnost upadla še v območnih službah Trbovlje (-3,4 odstotka), Murska Sobota (-3,1 odstotka), Celje (-tri odstotke), Ptuj (-2,8 odstotka) in Novo mesto (-2,8 odstotka).

Na letni ravni je število registriranih brezposelnih oseb ostalo nižje v vseh območnih službah zavoda. Območne službe z največjim medletnim upadom števila registriranih brezposelnih oseb so Trbovlje (-21,7 odstotka), Koper (-19,2 odstotka), Celje (-18,2 odstotka), Nova Gorica (-17,5 odstotka), Kranj (-16,8 odstotka) in Maribor (-15,6 odstotka).

Delodajalci so februarja zavodu največ prostih delovnih mest sporočili za poklicne skupine delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (838), natakarji (418), čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki in podobno (375), zidarji (343) ter prodajalci (315).