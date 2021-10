Delodajalci ostro proti obravnavi minimalne plače brez predhodnega socialnega dialoga

Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so danes na predsednico parlamentarnega odbora za delo, družino, socialo in invalide Evo Irgl naslovili javno pismo, v katerem so opozorili, da je minimalna plača ključna kategorija za sindikate, delodajalce in državo, zato bi morala biti z njo povezana vprašanja predhodno vsaj obravnavana med socialnimi partnerji. "K temu nas zavezuje tudi s strani Republike Slovenije ratificirana konvencija Mednarodne organizacije dela," so spomnili.

Hkrati so se dotaknili tudi veljavnega zakona o minimalni plači, ki je bil leta 2018 sprejet neusklajen med socialnimi partnerji in "je pustil neizbrisne negativne posledice tako na socialnem dialogu kot predvsem v gospodarstvu".

Novela je zvišala minimalno plačo, iz nje izvzela dodatke ter vzpostavila novo formulo njenega izračuna, po kateri je plača omejena tako navzgor kot navzdol oz. najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad preračunanimi minimalnimi življenjskimi stroški. Pri določitvi višine minimalne plače se sicer upošteva najmanj rast cen življenjskih potrebščin, lahko pa tudi gibanje plač in zaposlenosti ter gospodarsko rast.

"Ob nastali blokadi delovanja Ekonomsko-socialnega sveta apeliramo na vas, da ključna kategorija določanja stroškov dela v gospodarstvu - to je minimalna plača - znova postane del dogovora socialnih partnerjev in ministrstva za delo ter ni ponovno prepuščena zgolj političnemu odločanju," so danes še zapisali delodajalci.