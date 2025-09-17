Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Delodajalske organizacije proti ideji obvezne božičnice

Ljubljana, 17. 09. 2025 14.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
203

Premier Robert Golob je z napovedjo, da bo vlada v četrtek razpravljala o uvedbi obvezne božičnice, razburil reprezentativne delodajalske organizacije. V skupni izjavi za javnost so zapisale, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in se obregnile ob "ponovno ignoranco socialnega dialoga".

V Združenju delodajalcev Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), Trgovinski zbornici Slovenije, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so izrazili nasprotovanje "tako k vsebini predloga o uvedbi obvezne božičnice kot načinu ponovne ignorance socialnega dialoga".

Gre za novo, administrativno predpisano obremenitev za delodajalce, ki bi, četudi bi bila božičnica neobdavčena, pomenila dodatno veliko finančno breme za gospodarstvo, so izpostavili predstavniki gospodarstva.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

Na ta način bi se po njihovih navedbah dodatno povečalo stroške dela in poslabšalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. "Poleg tega je slovensko gospodarstvo v čedalje slabši kondiciji, kar kažejo tudi zadnji objavljeni statistični podatki o predvideni stopnji gospodarske rasti, podjetja se v večjem obsegu selijo v sosednje države, v Sloveniji pa se že zapirajo obrati in prodajalne, zato gospodarstvo nima več rezerv," so dodali.

Spomnili so, da je bilo o obvezni božičnici govora že leta 2023 ob začetku pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih. Delodajalci so tedaj ta predlog "odločno in argumentirano zavračali". "To je bil nenazadnje tudi eden izmed predlogov znotraj sprememb delovne zakonodaje, ki je botroval odhodu delodajalcev iz Ekonomsko-socialnega sveta," so pristavili.

Božičnica ni zakonsko definiran pojem, uporablja se kot izraz za izplačilo poslovne uspešnosti, ki jo delodajalec izplača, če ima to določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi in ima za to tudi določene kriterije, po katerih ugotavlja, ali je poslovna uspešnost dosežena in v kakšni meri, so izpostavili. Nesprejemljivo se jim zdi, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obvezni del plače, saj je pogojena z uspešnim poslovanjem podjetja.

Pri tem pa so navedli, da številni delodajalci že danes prostovoljno izplačujejo božičnice oziroma nagrade za poslovno uspešnost. Lani je takšno izplačilo prejela približno tretjina zaposlenih.

V GZS so se ob napoved vladne obravnave uvedbe obvezne božičnice obregnili še z dodatnim sporočilom za javnost. Novost bi lahko v marsikaterem podjetju ogrozila delovna mesta, so posvarili.

Glede sprememb pri obdavčitvi normirancev, ki jih bo vlada po Golobovih besedah prav tako obravnavala v četrtek, pa so poudarili, da morajo tudi zaposleni v delovnem razmerju dobiti razvojno kapico, kakršno imajo samostojni podjetniki. S tem bi zmanjšali razliko v davčni obravnavi med delovnimi razmerji in razmerji, ki temeljijo na civilno-pravnem razmerju, so navedli. Zgolj dvig mej za normirane samostojne podjetnike ni sistemski predlog, ki bi pomembno vplival na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, so pristavili.

Golob je v torek dejal, da namerava vlada "po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo", ki bo "razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov". Istočasno pa pripravljajo tudi paket, s katerim bodo ponovno premislili obdavčitev na področju samostojnih podjetnikov oz. tako imenovanih normirancev. Tudi na tem področju namreč nameravajo spremeniti zakonodajo na način, da bo za podjetnike bolj ugodna od današnjega stanja, je razkril. Obe vprašanji naj bi bili pred ministri v četrtek.

obvezna božičnica gospodarstveniki
Naslednji članek

Bosch napovedal varčevalni program, ogroženih 14.000 delovnih mest

SORODNI ČLANKI

Neobdavčena božičnica, višja meja za normirance in udeležba delavcev pri dobičku?

KOMENTARJI (203)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zapiramvamustaaa
17. 09. 2025 15.19
+1
Če pa to naredi pa je največji car!!!
ODGOVORI
1 0
speedstar
17. 09. 2025 15.18
+0
Popolnoma razumem da so proti. Vlada je obljubila zmanjšanje obdavčitve plač in namesto tega ponovno (pa je to sedaj bilo že nekajkrat v tej vladi), prevalila obveznost na delodajalce. Sicer božičnico vsekakor pozdravljam in se z njo strinjam, a je obveza za izplačilo nekaj popolnoma drugega kot pa odločitev. Po novem bo moral delodajalec izplačati božičnico tudi če letni rezultati ne bodo dobri. Povečevati obremenitve delodajalcev v času ko naša gospodarska rast strmo pada pač ni logična poteza.
ODGOVORI
1 1
Truth
17. 09. 2025 15.17
+1
Naj za začetek delavci GENI ja pokazejo plačilne liste, da boste vedeli koliko vas obirajo pri elektriki....
ODGOVORI
1 0
kor22
17. 09. 2025 15.17
+1
Obvezne bozicnice v gospodarstvu vsaj v visini polovice minimalne place. Bote pac za kak % dvignili cene, ce jih te vsi dvigujejo
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
17. 09. 2025 15.15
+2
Vidim, da nam .. "svoboda" zopet zaklepa članke !!!
ODGOVORI
2 0
peglezn
17. 09. 2025 15.15
+1
če nimajo za kruh, pa naj jedo potico... sta rekla Robi in Tina?
ODGOVORI
2 1
Aladar
17. 09. 2025 15.14
+3
Katera firma nemore izplačat regresa in božičnice naj firmi zapre ker je pol itak brezveze odprta tolko da naveliko kradejo
ODGOVORI
3 0
Ocvirke
17. 09. 2025 15.13
+3
Treba je ukinit plače in uvesti obvezno plačilo prisotnosti na delovnem mestu, morda pa tudi porabo zraka. Če se bodo delodajalci strinjali, seveda.
ODGOVORI
3 0
Tho mp son
17. 09. 2025 15.12
+4
Bolj direktni kot so komentarji in več kot je v njih resnice , prej sledi zaklepanje ! Na oblasti pa "svoboda"...
ODGOVORI
5 1
Uporabnik-1442225
17. 09. 2025 15.12
+1
Vse samo ne delavcu
ODGOVORI
2 1
Aladar
17. 09. 2025 15.11
+2
Nič jim nebo En Mercedes bo pač manj pa itak noben nebo zaprl firme ,saj jim še preveč ostane.
ODGOVORI
4 2
Dragica Cegler
17. 09. 2025 15.10
+1
Protizujfom A tebi kdo brani,da odpreš podjetje,daš vsakemu delavcu 2 jurja plače 60 dni dopusta,2 jurja regresa,2 jurja bozicnice,,pa se kakšnih 500 e za vsak praznik.
ODGOVORI
7 6
SDS_je_poden
17. 09. 2025 15.15
Dragica... a si v penziji?
ODGOVORI
0 0
Minifa
17. 09. 2025 15.09
-2
Če siv javnem sektorju LENUH..si v realnem nažrti debeluh..
ODGOVORI
3 5
peglezn
17. 09. 2025 15.09
+3
povejte levaki, zakaj se sami ne zberete in zalavfate kako firmo? al pa Lukec? znate vse, veste vse, pa še oblast imate. Zdaj je vaš čas!
ODGOVORI
7 4
landrick landrick
17. 09. 2025 15.09
+1
Bogi delodajalci, joj kok se mi smilijo... Kako se jim lahko godi taka krivica, joj mene...🤣
ODGOVORI
7 6
1butnskala
17. 09. 2025 15.09
+1
Socijalizem verzija 2025
ODGOVORI
4 3
Rothschild1
17. 09. 2025 15.07
+1
Pernatemu pacientu in njegovim plenklcem v Vladi, se vidi, da niso nikoli delali v gospodarstvu 🤷‍♀️. Kot delodajalec, pozdravljam neobdavceno bozicnico. Ampak, NEOBVEZNO 👍
ODGOVORI
8 7
Podlesničar
17. 09. 2025 15.16
Škrtuh
ODGOVORI
0 0
Aladar
17. 09. 2025 15.07
+9
Večina vsi delodajalci so lopovi od države bi pa ve potegnili kar se da .Izgovor pa vedno da INVENSTIRAMO.
ODGOVORI
13 4
jung
17. 09. 2025 15.07
-3
EU s svojo politiko ,ki bazira na sami socijali dobesedno generira nekonkurenčnost EU gospodarstva in posledično naraščajočo brezposelnost v največjih članicah.Gospodarstveniki svarijo, a zaenkrat naletijo na gluha ušesa politikov. Prebivalstvo hitro postaja leno in neproduktivno.Dokler se še vedno na veliko tiska denar brez kritja še nekako gre,a ko bo počilo bo res hudo in do tega ni daleč.Po mojem tu neke soft rešitve ni več ampak potreben bo total reset družbe...oziroma prizemljitev, po domače povedano.
ODGOVORI
5 8
pusi
17. 09. 2025 15.07
+0
Noro, namesto znižati obdavčitev plač, povečanje stroškov za delodajalce. samo lavaška norost
ODGOVORI
7 7
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256