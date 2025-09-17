Delodajalske organizacije proti ideji obvezne božičnice

Gre za novo, administrativno predpisano obremenitev za delodajalce, ki bi, četudi bi bila božičnica neobdavčena, pomenila dodatno veliko finančno breme za gospodarstvo, so izpostavili predstavniki gospodarstva.

V Združenju delodajalcev Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), Trgovinski zbornici Slovenije, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so izrazili nasprotovanje " tako k vsebini predloga o uvedbi obvezne božičnice kot načinu ponovne ignorance socialnega dialoga".

Na ta način bi se po njihovih navedbah dodatno povečalo stroške dela in poslabšalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. "Poleg tega je slovensko gospodarstvo v čedalje slabši kondiciji, kar kažejo tudi zadnji objavljeni statistični podatki o predvideni stopnji gospodarske rasti, podjetja se v večjem obsegu selijo v sosednje države, v Sloveniji pa se že zapirajo obrati in prodajalne, zato gospodarstvo nima več rezerv," so dodali.

Spomnili so, da je bilo o obvezni božičnici govora že leta 2023 ob začetku pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih. Delodajalci so tedaj ta predlog "odločno in argumentirano zavračali". "To je bil nenazadnje tudi eden izmed predlogov znotraj sprememb delovne zakonodaje, ki je botroval odhodu delodajalcev iz Ekonomsko-socialnega sveta," so pristavili.

Božičnica ni zakonsko definiran pojem, uporablja se kot izraz za izplačilo poslovne uspešnosti, ki jo delodajalec izplača, če ima to določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi in ima za to tudi določene kriterije, po katerih ugotavlja, ali je poslovna uspešnost dosežena in v kakšni meri, so izpostavili. Nesprejemljivo se jim zdi, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obvezni del plače, saj je pogojena z uspešnim poslovanjem podjetja.

Pri tem pa so navedli, da številni delodajalci že danes prostovoljno izplačujejo božičnice oziroma nagrade za poslovno uspešnost. Lani je takšno izplačilo prejela približno tretjina zaposlenih.

V GZS so se ob napoved vladne obravnave uvedbe obvezne božičnice obregnili še z dodatnim sporočilom za javnost. Novost bi lahko v marsikaterem podjetju ogrozila delovna mesta, so posvarili.

Glede sprememb pri obdavčitvi normirancev, ki jih bo vlada po Golobovih besedah prav tako obravnavala v četrtek, pa so poudarili, da morajo tudi zaposleni v delovnem razmerju dobiti razvojno kapico, kakršno imajo samostojni podjetniki. S tem bi zmanjšali razliko v davčni obravnavi med delovnimi razmerji in razmerji, ki temeljijo na civilno-pravnem razmerju, so navedli. Zgolj dvig mej za normirane samostojne podjetnike ni sistemski predlog, ki bi pomembno vplival na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, so pristavili.

Golob je v torek dejal, da namerava vlada "po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo", ki bo "razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov". Istočasno pa pripravljajo tudi paket, s katerim bodo ponovno premislili obdavčitev na področju samostojnih podjetnikov oz. tako imenovanih normirancev. Tudi na tem področju namreč nameravajo spremeniti zakonodajo na način, da bo za podjetnike bolj ugodna od današnjega stanja, je razkril. Obe vprašanji naj bi bili pred ministri v četrtek.