'Delavcem bomo zvišali plačo, da bodo bolj motivirani'

Knauf Insulation, ki je v lasti nemške družine Knauf, je eno izmed vodilnih, predvsem pa najhitreje rastočih podjetij na področju proizvodnje izolacijskih materialov na svetu. V Sloveniji zaposluje 500 ljudi – 450 na Trati v Škofji Loki, 50 v Ajdovščini. Čeprav niti eden delavec ni prejemal minimalne plače, so se odločili, da bodo plače proizvodnim delavcem v roku pol leta leta zvišati za 36 odstotkov. »Najnižjo neto mesečno plačo bomo zvišali s 1.100 na 1.500 evrov,« je pojasnil direktor slovenskega podjetja Knauf Insulation iz Škofje Loke Tomaž Lanišek. Ob tem je dodal, da gre za plačo štiriizmenskih delavcev, v ta znesek pa sta vključena tudi vsakoletna 13. plača in regres, brez dodatkov za malico in prevoz na delo. Na letni ravno bo torej plača po novem znašala 18.000 evrov letno. "Najnižje neto mesečne plače ne bomo zvišali zato, ker bomo delali več, ampak ker bomo pri delu bolj uspešni, saj bomo uvedli spremembe," je zatrdil Lanišek.

Načrtujejo namreč, da bodo spremenili način dela s sodelavci in organizacijo poslovanja, s čimer bodo izboljšali kulturo v podjetju in na ta način dosegli večji zadovoljstvo ljudi."Verjamejo, da bo to imelo tudi pozitivne finančne učinke, zato bomo lahko zvišali plače," je prepričan Lanišek, ki je še povedal, da nameravajo nov plačni sistem vzpostaviti do poletja.

Spremembe, ki bodo omogočile višje plače

V podjetju imajo jasno vizijo, kako lahko motivirajo zaposlene, da bodo učinkoviteje delali, kar se bo poznalo tudi pri finančnih prilivih. To je formula, kako bodo lahko zvišali plače. "Zaposleni bodo zaradi višjih plač bolj zadovoljni, da delo opravijo dobro in pravočasno. S tem bo poraba energentov in vhodnih surovin bolj racionalna, kakovost izdelkov višja, morebitne okvare proizvodnih linij pa odpravljene med preventivnim vzdrževanjem," je načrt predstavil Lanišek.

Poleg tega bodo spodnje plačne razrede združili in jih usposobili za delo na več delovnih mestih. Delo tako ne bo monotono in zato pričakujejo, da bodo ljudje bolj zadovoljni. Povečalo se bo njihovo medsebojno sodelovanje in razumevanje celotnega proizvodnega procesa, je prednosti naštel Lanišek.